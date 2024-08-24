Сьогодні Україна та Росія мають провести обмін 115 полонених, – Reuters

У суботу, 24 серпня, Україна та Росія мають провести обмін полоненими. Йдеться про 115 бранців російського режиму.

Зазначається, що посередником в обміні виступили Об'єднані Арабські Емірати. Інформацію про підготовку підтвердив офіційний представник країни.

Дивіться також Зеленський присвоїв бригаді найменування "Привид Києва" та вручив бойові прапори

Обмін між Україною та Росією

Офіційний представник ОАЕ повідомив, що Росія та Україна мають намір провести обмін 115 полоненими за посередництва їх країни. Посадовець говорив на умовах анонімності, оскільки подробиці ще не були оприлюднені.

Зазначається, що це буде перший подібний обмін полоненими між країнами після початку операції українських військових у Курській області 6 серпня.

Російські ЗМІ написали, що у Росію вже повернули 115 військових, яких взяли у полон у Курській області. Натомість Україна отримала 115 військових ЗСУ. Повідомляється, що зараз росіяни перебувають на території Білорусі, після чого їх направлять на територію країни-агресорки.

Важливо! Володимир Зеленський вже підтвердив повернення 115 полонених Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

Повернення українців додому

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський назвав операцію на Курщині "найбільшою інвестицією" у процес звільнення українців та українок з російського полону. Сили оборони вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. Йдеться про сотні російський військових, серед яких строковики.

Голова ГУР Кирило Буданов зазначав, що під час обміну особлива увага буде приділятися поверненню бійців, які захищали "Азовсталь", а також важкопораненим, хворим, жінкам, цивільним, кримським татарам,

Нагадаємо, що останній обмін військовополоненими відбувся 17 липня. Додому повернулися 95 українських захисників.