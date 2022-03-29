Сьогодні увечері відбудеться ще один раунд переговорів у Туреччині

В Офісі Президента повідомили, що увечері 29 березня відбудеться ще один раунд переговорів між Україною та Росією у Туреччині. Перший раунд переговорів тривав понад 3 години.

Жодних деталей щодо майбутнього раунду переговорів наразі немає. Про нього повідомили джерела 24 каналу в Офісі Президента.

Зауважте Ми вже надіслали Росії пропозицію про зустріч президентів Зеленського і Путіна, – Арахамія

Сьогодні увечері (29 березня – 24 канал) відбудеться ще один раунд переговорів у Туреччині,

– мовиться у повідомленні.

Перший раунд переговорів: головне

Українська та російська делегації зустрілися у Стамбулі 29 березня.

Жодних домовленостей делегації не підписували. Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу" та представник делегації від України на переговорах – заявив, що Україна лише доносить свої пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.

Гарантами України можуть стати, зокрема, Китай, Туреччина, США, Франція та Німеччина. Гаранти України мають діяти за аналогами 5 статті НАТО (мовиться про колективний захист країни у разі нападу). Водночас механізм має бути жорсткішим.

РосЗМІ поширили заяви своїх делегатів

За даними РосЗМІ, російська делегація на переговорах у Стамбулі заявила, що країна-окупантка не проти вступу України до ЄС. Тим часом Україна, за словами російських делегатів, має відмовитися від прагнення повернути Крим та Донбас військовим шляхом.

Українська влада вже багато разів наголошувала, що повертатиме окуповані території політико-дипломатичним шляхом. Про повернення військовим шляхом – не мовилося.

Важливо – Як потенційно мають діяти нові гарантії для України: дивіться відео