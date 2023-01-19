Росіянам у Соледарі спокою нема: гаряче відео знищення ворога

Соледар, що в Донецькій області, сьогодні – одна з найгарячіших точок на фронті. Там постійно точаться запеклі бої, адже окупанти хочуть похвалитися хоч якимись здобутками.

Однак українські військові не відступають та обороняють українське місто. Ба більше, дають гарячої прочуханки окупантам, пише 24 Канал.

Варте уваги Гідна сторінка нашої військової історії, – полковник ЗСУ про ситуацію біля Соледару

Окупанти діяли за планом, але є нюанс

Так, захисники показали чергове гаряче відео роботи по великій кількості особового складу окупантів. На ньому видно як понад 20 осіб рухалися в бік українських позицій. Однак завдяки роботі військових ті швидко змінювали вектор свого руху.

При цьому окупанти намагалися сховатися у найближчій будівлі, сподіваючись, що вона убереже їх від обстрілів. Та вони не знали, що діють, цитуючи їхнє керівництво, "за планом".

Трохи заганяємо. Заганяємо як кабанчиків,

– сказав військовий.

Втеча не вдалася

Дочекавшись, поки вони "упакуються" в будинок, військові перейшли до другого етапу плану – до утилізації. Парою ударів 203 калібру 43 окрема артилерійська бригада поклала велику кількість ворогів.

За Дніпро, с*ки,

– емоційно прокоментував автор відео.

Проте ці удари знищили не всіх загарбників. На відео видно, що четверо росіян таки оминули 200-ї участі своїх товаришів. Однак не на довго, адже як тільки вони висунули свого носа у спробі накивати п'ятами – військові України завдали фінального удару.

Військові України показали, як знищують окупантів: гаряче відео 18+ (нецензурна лексика)

Що відбувається у Соледарі: коротко