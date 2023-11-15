Соловйов спробував пригрозити Зеленському, але тільки зганьбився

Владімір Соловйов намагався сипати новими погрозами. Цього разу на адресу українського президента. Утім, російському пропагандисту вдалося лише вчергове зганьбитися.

Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр намагалася зрозуміти, що мав на увазі один із псів Путіна. І куди наразі прямує уся російська пропаганда.

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Ганьба Соловйова

Крики та істерики – ключові компоненти будь-якої так званої програми Владіміра Соловйова. Але цього разу пропагандист у деякий момент вирішив перейти на "грізний" шепіт та ще й спробою висловитися українською мовою.

"Звернення до Зеленського: пане Зеленський, тикайте. Усьо. Конєц", – сказав пропагандист.

Соловойов зганьбився в ефірі: дивитись відео

Ось так короткою фразою погрози перетворилися на анекдот. А Соловйов ще раз усім довів: не варто зазіхати на чуже (в даному випадку мову), а особам з боліт краще узагалі мовчати – завжди.

Як колись анекдот був про маленьку собаку з дуже холодними губами. Злякати не злякає, але зацілує до смерті – така ж історія. Як би пояснити Соловйову, що "тікайте" і "тикайте" – це різні речі. Той випадок, коли хотів налякати, а вийшло спозоритися. Тикати ви можете пальцем в око. А тікають ваші солдатики з фронту, коли в них є на чому і як,

– іронічно відзначила Катерина Соляр.

Російська пропаганда: Соловйов не може стримати істерик