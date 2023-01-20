На шоу Соловйова б'ються в істериці через слова Зеленського про Путіна

На російському телебаченні продовжується істерія щодо останніх подій. Пропагандисти активно обговорюють зброю для України, можливу втрату захоплених територій та слова Володимира Зеленського про фейковість Владіміра Путіна.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав що не бачить з ким говорити й про що вести перемовини, бо не впевнений, що Владімір Путін живий або, можливо, є певне коло осіб, яке насправді керує Росією та очолює війну – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ми втратимо Бєлгород, Ростов, Крим, – у Соловйова "підгоріло" через новини про зброю для України

Як у Росії відреагували на слова Зеленського

Після цієї заяви речник диктатора Дмітрій Пєсков сказав, що Путін є і буде попри бажання Зеленського.

На це також встигли відреагувати й російські пропагандисти. В етері шоу Соловйова коло невідомих осіб в сатиричній формі обговорювали слова Зеленського та розповідали про неможливість виступів Путіна на фоні хромакею.

Як пропагандисти відреагували на сумніви щодо існування Путіна: дивіться відео

Сам же Владімір Соловйов не зрозумів, чому Зеленський так сказав й зацікавився, чому присутні на форумі не сказали йому, що він, начебто, говорить нісенітниці.

Мені цікаве інше. Ті люди, які це все слухали, вони не могли сказати: мужик, що ти верзеш? Ну чого ти женеш,

– сказав пропагандист.

Злочинці обговорили й народного депутата України Олексія Гончаренка, пригадавши його політичну історію, коли він працював в команді Віктора Януковича, Петра Порошенка, а тепер, начебто, в команді Зеленського.

Як ще істерили у Соловйова