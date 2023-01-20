Ми втратимо Бєлгород, Ростов, Крим, – у Соловйова "підгоріло" через новини про зброю для України

Увесь світ продовжує допомагати Україні та надсилає потужну зброю. Через це у російських пропагандистів вже почало "бомбити".

Так, цього разу "підгоріло" у пропагандиста Владіміра Соловйова. Про це інформує 24 Канал.

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Як у Соловйова "підгоріло" через новини про зброю для України

На оприлюдненому відео можна побачити, як злісний та цинічний Соловйов заявив, що постачання зброї для України – у будь-якому разі небезпечно для Росії. Нарешті вони це усвідомлюють.

Ну, до чого ми готувалися? Ми прос*али космос, недодумали високоточку, ми не додумали безпілотники. Ну добре, ми втратимо Бєлгород, Ростов, Курськ, Крим… Вау!

– заявив пропагандист.

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Інша цинічні заяви Соловйова

Російський пропагандист Владімір Соловйов відкрито роздумує над тим, що потрібно вдарити ядерною зброєю по Великій Британії.

Також нещодавно російський пропагандист побідкався, що на фронт в Україну не відправляють солдатів строкової служби. За його словами, владі Росії необхідно полегшити умови підписання контракту для строковиків. Соловйов вважає, що їхнє міноборони буде не проти цього.

До цього Соловйов звернувся до мобілізованих росіян, які незадоволені умовами у військових частинах та відсутністю бойової підготовки. Пропагандист радить мобілізованим не звинувачувати державу у проблемах з обмундируванням та командуванням.

Також пропагандист Соловйов в ефірі російського телеканалу назвав себе терористом. Він закликав розбомбити Одесу та Харків "квартал за кварталом".

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