"Спочатку туалети собі встановіть": Соляр потужно рознесла новий ефір Соловйова
Росіяни в новому ефірі Соловйова хизуються тим, що здобули найкращу у світі українську сіль із Соледара. А ще вчергове кинули погрозу світу щодо ядерного армагедону.
Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр потужно рознесла весь той треш російського телебачення. А ще Соловйов гостро поскандалив з гостем у ефірі через ядерну зброю.
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Росіяни пишаються, що зруйнували українські міста
Соляр розповіла, що в одному зі своїх ефірів Соловйов показав кадри зруйнованого Соледару й задався питанням "А хто ета сдєлал?". Росіяни ж самі розказують, що зроблять з Харковом і Києвом те, що вони зробили з Маріуполем. До речі, вони не збираються відновлювати Азовсталь і кажуть, що тепер повітря стало чистішим.
Кажуть, ми вас позбавили вихлопов вот етіх вот, стала чище екалогія. Ми то зробили. Можетє нє благодаріть,
– зазначила ведуча.
Українська сіль
У новий ефір своєї програми Соловйов припхав пачку української солі. Гості його студії кажуть, що це найкраща сіль у світі. А Україна взагалі була дуже розвинена до "всєх етіх сабитій". Тобто, вони вже й самі не знають, як ці "сабитія" називати – СВО, СВОшечка, війна, Третя світова війна.
Цікаво, що їхнє "аналоговнєт" і з українською сіллю не спрацювало. Налагодити своє виробництво вони звісно не в змозі. Зате під прикриттям "захисту" терористичних організацій, так званих днр і лнр, можна віджати сіль, Азовсталь тощо. Краще б спочатку туалети собі встановили.
Соляр потужно рознесла новий ефір Соловйова: дивіться відео
Країни НАТО росіяни називають законною ціллю для ударів
А ще в цій же програмі Соловйов "виблював" зі свого рота, що країни, які постачатимуть Україні танки – законна ціль для Росії. Навіть якщо це НАТО. Хочуть бити по заводах, по місцях дислокації цієї техніки. Мовляв, якщо Захід хоче ядерний армагедон, він його отримає.
"Найбільше здорожчав й набільше користувався попитом на Росії йод. Ми би могли подумати, що у принципі, можливо, там сильно почали кататись на роликах, розбивати лоби й мазати колінка, але ні. У мене таке відчуття, що є розуміння, якщо Путін знайде ядерну кнопку, то ядерна ракета вибухне ще в момент запуску в Росії", – наголосила Соляр.
Тобто, таким чином росіяни хочуть убезпечити себе й напитись йоду. Інших причин і пояснень цьому бути не може.
Російська пропаганда: останні новини
- Поки тисячі окупантів стають добривом для української землі, російські пропагандисти продовжують розповідати про "вєлічіє Расії" і пробивати нове дно. Нещодавно Маргаріта Симоньян поділилася настільки відбитим анекдотом, що можна відчути "іспанський сором".
- "Експерти" гострополітичних ток-шоу на Росії гостро обізвали свого диктатора Путіна. Загалом російські пропагандисти готують своє "насєлєніє" до поразки.
- Поки вся Україна затамувала подих в очікуванні отримати від партнерів танки Leopard 2 пропагандисти, як завжди, складають казочки. Так, ворог вже волає, що щонайменше 2 танки "помітили" в Миколаївській області.