Вона номер один: хто найсильніший гравець в оточенні Путіна

В оточенні Владіміра Путіна є двоє найсильніших гравців. Сьогодні вони тримають російську економіку від стрімкого обвалу.

Для збереження путінської влади особливо важливими є Ельвіра Набіулліна й Антон Сілуанов. По це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що кремлівський диктатор розуміє ситуацію, тому береже двох своїх прибічників.

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Економічний блок путінської влади

Ельвіру Набіулліну вважають однією з найсильніших помічниць Путіна, яка допомагає йому залишатися при владі. Без неї й Антона Сілуанова російська економіка обвалилася б миттєво.

Набіулліна справді номер один. Сьогодні вона, як Геракл, тримає російські фінанси, які помирають,

– сказав Ігор Яковенко.

Щодо інших людей з оточення Путіна, то серед них є певна кількість тих, які ненавмисно, але грають на руку Україні. Мовилось про Сергія Шойгу, який своїми діями тільки допомагає нашій державі.

"Шойгу треба берегти, як зіницю ока, бо це такий цінний кадр для України. Більше ніж він, для України у путінському оточенні не робить ніхто", – підкреслив російський опозиційний журналіст.

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Треба усунути Путіна

Сьогодні на користь Україні грають і критики Набіулліної й Сілуанова та всі ті, хто вважають, що їх треба кимось замінити. Як приклад, звучать прізвища Михайла Делягіна і Михайла Хазина. Якби ці люди очолили економіку Росії, її б вже ніщо не врятувало.

Делягін і Хазин – люди, які вважають себе економістами. Але якби, наприклад, на місяць вони очолили економічний блок, тоді вже ніщо б не врятувало російську економіку, вона впала б миттєво,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Покласти край війні може тільки усунення від влади безпосередньо Путіна, адже будь-хто з його наступників однозначно розумітиме, що війну проти України треба зупинити.

Навіть найвойовничіша людина, яка б прийшла до влади, все одно зупинила б війну й звинуватила Путіна у всіх гріхах. Але, на жаль, сьогодні ніхто немає для цього політичної волі,

– підсумував Ігор Яковенко.

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