Соратницю Навального оштрафували на 300 тисяч рублів

Московський суд оштрафував на 300 тисяч рублів юриста "Фонду боротьби з корупцією" та соратницю Олексія Навального Любов Соболь. Її визнали винною у порушенні щодо організації неузгодженої акції.

Юристку затримали на мітингу в Москві 21 квітня. Адвокат Соболь Володимир Воронін розповів, що її звинувачували у закликах вийти на протест в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

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Однак Воронін наголосив, що в цьому ефірі не було ні слова від Соболь про мітинг. Попри це, активістку визнали винною у вчиненні повторного правопорушення та призначили їй штраф.

Соболь штрафували у січні

У січні суд оштрафував Соболь на 250 тисяч рублів. Причина була така сама. До речі, стаття, за якою звинувачували жінку, передбачає штраф, обов'язкові роботи або до 30 діб за ґратами. Однак соратницю Навального не відправили у в'язницю, бо вона має маленьку дитину.

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