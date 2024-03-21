Верховна Рада ухвалила законопроєкт про соціальний захист військовослужбовців

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Законопроєкт підтримали в цілому 296 депутатів.

За словами народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, комітет значно доопрацював документ. Також до другого читання з законопроєкту були вилучені норми, які обмежували права військових на свободу слова в соцмережах.

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Про що йдеться у законі

Закон зокрема передбачає відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності кожні чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Закон також передбачає відпустки для військовослужбовців при народженні дитини.

Також встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 мільйонів гривень родині захисника в разі його загибелі під час виконання ним обов’язків військової служби.

Інші зміни у соціальній сфері

Цей документ передбачає вирішення й інших проблемних питань соцсфери у війську:

можливість одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення в повному розмірі;

можливість для поранених військових на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці за потреби;

встановлення норм проти дискримінації за статтю та проти сексуального домагання;

дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів.

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