Верховна Рада ухвалила законопроєкт про соціальний захист військовослужбовців
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Законопроєкт підтримали в цілому 296 депутатів.
За словами народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, комітет значно доопрацював документ. Також до другого читання з законопроєкту були вилучені норми, які обмежували права військових на свободу слова в соцмережах.
Читайте також Зміни до процесу мобілізації: хто зможе отримати бронь
Про що йдеться у законі
Закон зокрема передбачає відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності кожні чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.
Закон також передбачає відпустки для військовослужбовців при народженні дитини.
Також встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 мільйонів гривень родині захисника в разі його загибелі під час виконання ним обов’язків військової служби.
Інші зміни у соціальній сфері
Цей документ передбачає вирішення й інших проблемних питань соцсфери у війську:
- можливість одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення в повному розмірі;
- можливість для поранених військових на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці за потреби;
- встановлення норм проти дискримінації за статтю та проти сексуального домагання;
- дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів.
Загальна мобілізація в Україні: останні новини
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що потреби мобілізувати пів мільйона громадян наразі немає. Він зазначив, що з огляду на ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить, такі масштаби призову не потрібні.
- Також стало відомо, хто зможе отримати бронювання за новим законодавством. Відповідно до нових правил, бронь від мобілізації передбачатиметься не тільки для держслужбовців, правоохоронців та працівників ОПК, а й інших сфер. Бронювання буде визначатись окремою постановою Кабміну.
- Водночас нардеп Роман Лозинський повідомив, що Комітет Верховної Ради не досягнув згоди щодо правок стосовно штрафів та покарань для ухилянтів. Він відзначив, що наразі немає налагодженої співпраці з правоохоронним комітетом і дійти до остаточного рішення поки що важко.