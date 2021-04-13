Все тіло у гематомах: у соціальному центрі Дніпра знайшли мертве немовля
У одному з соціальних центрів Дніпра знайшли мертву 1-місячну дитину. Все тіло дівчинки було покрите гематомами.
Джерело:"Інформатор"
Її тіло виявили 13 квітня близько 5:30. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
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Що ще відомо про трагічний інцидент
Коли дівчинку знайшли, її тіло вже покрилося трупними плямами. Поки що експертам не вдалося з'ясувати точний час, коли саме померла дитина.
Згідно з даними ЗМІ, 41-річна мати дитини перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, її затримала поліція.
Інші моторошні випадки в Україні
- В селищі Коротич, що на Харківщині, мати зберігала тіло мертвого немовляти у сараї майже пів року. 34-річна жінка нікому не повідомила про пологи та смерть малюка.
- У селі Томашівці, що на Прикарпатті, мати замотала новонародженого хлопчика у ковдру та залишила його на вулиці. На жаль, дитина померла по дорозі у лікарню.
- У Харківській області 41-річна жінка народила дитину в туалеті вокзалу. Вона загорнула її у целофановий пакет та кинула у вигрібну яму. Дитину знайшли та встигли врятувати.
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