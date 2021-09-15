Про це загоряння повідомили пожежникам о 3:28 ночі. Це сталося на проспекті Гагаріна, 170.
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Гасили приблизно годину
Коли рятувальники прибули, вогонь вже перекинувся на 5 автомобілів, які стояли поряд. У них були різні рівні пошкодження.
Які автомобілі також горіли:
- Інший Toyota Rav 4.
- Toyota Camry.
- Toyota Rav 4.
- Daewoo Lanos.
- Hyundai IX.
Палаючі автівки одразу вкрили шаром піни. Це допомогло локалізувати, а згодом і погасити пожежу. Загалом це тривало приблизно годину. Яка причина загоряння – наразі невідомо.
Пожежа автомобіля в Харкові: дивіться відео телеграму ХС
Авто, ймовірно, належить правоохоронцю
У телеграмі ХС написали, що власником автомобіля Toyota Rav4 є начальник відділку поліції. Користувачі мережі припускають, що пожежа могла бути пов’язана з його професійною діяльністю.
Журналісти 24 каналу намагалися отримати підтвердження або спростування цієї інформації в поліції Харківщини. Проте там поки не коментують цей інцидент.
Пожежа на парковці в Харкові / Фото ДСНС і телеграму ХС