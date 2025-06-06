"Спалили навіть склад з гуманітаркою", – Зеленський про масований удар Росії

Володимир Зеленський відреагував на жорстоку російську атаку вночі 6 червня. Він підкреслив: Росія воює проти міст, а не військових об'єктів.

Президент уже відгукнувся на нічні обстріли України, сказавши, що Росія не змінює свого почерку. А на III Міжнародному саміті міст та регіонів знову повернувся до цієї теми, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про обстріл України вночі 6 червня

Росіяни спалили навіть черговий склад з гуманітарною допомогою. Така російська війна. Вони воюють проти міст і проти самого життя. І всюди, куди зайшла російська армія на території України, всюди, де є, на жаль, російська окупація, всюди немає нормального життя. А в деяких містах взагалі, на жаль, нічого не залишилось. Тільки випалені руїни,

– сказав президент.

Він звернувся до європейських представників, які були свідками російського удару. І навів дані: за ніч 6 червня було понад чотирьохсот ударних дронів, більше сорока ракет, зокрема балістичних.

"Цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки – звичайну міську інфраструктуру. В Луцьку вони зруйнували, зокрема, звичайний готель, в якому були українські спортсмени. В інших регіонах є пошкодження житлової інфраструктури, енергетичної інфраструктури, промислових підприємств".

Інші українські посадовці теж висловилися про атаку. Керівник ЦПД Андрій Коваленко не добирав слів. А донька Кіта Келога звернулася до батька на тлі російської атаки по Україні.

