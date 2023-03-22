Спершу влучання, а потім сирени: чому повітряна тривога у Запоріжжі спрацювала не одразу

У Запоріжжі сигнал повітряної тривоги пролунав вже після ракетного удару по багатоповерхівці. Це пояснюється тим, що місто розташоване недалеко від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що Запоріжжя – це прифронтове місто.

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Чому тривога у Запоріжжі спрацювала не одразу

За словами Ігната, не раз були випадки, коли російські терористи атакували і в цей час не лунав сигнал повітряної тривоги. Щодо Запоріжжя експерт пояснив, що це прифронтове місто. Воно розташоване недалеко від лінії бойового зіткнення.

За попередньою інформацією, під час удару, ймовірно, була реактивна система залпового вогню. Можливо, Торнадо-С.

Тобто, це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – секунди,

– пояснив Ігнат.

Тож, якщо у наших Сил оборони є можливість оповістити, то це робиться. Але якщо немає відповідних розвідданих, то можуть бути такі терористичні атаки ворога, наголосив Ігнат.

Ракетний удар по будинку у Запоріжжі: все, що відомо

Окупанти 22 березня завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Унаслідок обстрілу обвалилися поверхи, а також палають балкони.

Андрій Єрмак повідомив, що російські загарбники обстріляли житлові будинки Запоріжжя, а також острів Хортицю.

На цинічність загарбників вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто.

У сусідньому багатоповерховому будинку, який зазнав пошкоджень, почався витік газу. Наразі очікують на фахівців, які зможуть вирішити проблему.

Унаслідок трагедії відомо про одну загиблу людину, яка померла в лікарні.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про 17 постраждалих, серед яких двоє дітей. За його інформацією, у важкому стані 4 осіб і 7 у легкому.

Попередньо, Росія завдала удару шістьма ракетами.

До речі, одна з ракет застрягла у будинку та не розірвалась. У мережі оприлюднили відповідне фото.

Торнадо-С – це російська реактивна система залпового вогню калібру 300 міліметрів, розроблена як легка та універсальна версія системи "Смерч" (БМ-30, 9К58).