Біля мису Тарханкут ворожа авіація переслідувала український БпЛА, але так і не змогла збити

Українські розвідники провели операцію біля мису Тарханкут. Безпілотнику, який був у цьому залучений, вдалося залишитися цілим після зустрічі з російською авіацією.

У ГУР розповіли, що два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник. БпЛА української розвідки все частіше виходять неушкодженими після зустрічей з російською ППО та навіть авіацією.

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"Криворукі якісь"

Український безпілотник районі мису Тарханкут зміг "втекти" від переслідування російської авіації.

БпЛА вийшов неушкодженим: відео

На відео український БпЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний вогонь, наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.

Криворукі якісь…

– прокоментував ситуацію оператор БпЛА.

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