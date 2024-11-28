Трамп призначив спецпосланця в питаннях України та Росії: чого від нього чекати

Дональд Трамп обрав колишнього генерала Кіта Келлога спецпредставником в питаннях України та Росії. Він є професіоналом з достатнім багажем досвіду та показує лояльність до Трампа.

Останній пункт є дуже важливим та підкреслює суть "мирного плана" Келлога щодо завершення війни в Україні. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що є спецпосланець має кілька позитивних факторів.

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Чого чекати від спецпосланця в питаннях України та Росії

Політолог зауважив, що сам Трамп ніколи не дає конкретики щодо того, коли розпочнуться перемовини між Україною та Росією, в який спосіб та за якими умовами вони будуть відбуватись. Щодо кадрових ініціатив, важливо, аби про них говорив саме майбутній президент США.

Ця кандидатура, на мій погляд, достатньо професійна, це людина, яка знається на питаннях національної безпеки,

– наголосив Фесенко.

Традиційно, Келлог проявляє принцип відданості Трампу, що є на першому місці в його призначеннях, адже всі ключові рішення буде приймати саме майбутній президент. Його люди на посадах можуть пропонувати ті чи інші рішення, але остаточне рішення все одно буде за ним.

Саме тому Володимир Зеленський буде орієнтуватись саме на спілкування з Трампом, а не на його радників та людей з близького оточення.

Поки що кандидатура виглядає компетентно. Однак не будемо поспішати з висновками, будемо дивитись на конкретні дії та заяви цієї людини,

– зазначив політолог.

Згідно з "мирним планом" Келлога, Трамп може припинити надання військової допомоги Україні, якщо вона не погодиться на мирні переговори, якщо ж Росія відмовиться від переговорів, США посилить підтримку нашої країни. Самі ж переговори мають привести до фактичного замороження лінії фронту.

За словами Фесенка, Келлог продовжує просувати ідею Трампа щодо припинення бойових дій по лінії фронту. Однак зараз існує велика проблема – відсутність стабільної лінії фронту.

Росія намагається наступати, вона тисне. Ймовірно, що ідея щодо просто припинення вогню буде базовою. Однак спочатку треба зупинити Путіна, саме тут потрібен мир через силу. "Мирний план" Келлога не є сенсаційним, ця ідея вже тягнеться з травня цього року,

– підкреслив він.

Україна не буде заперечувати саму ідею переговорів. На думку політолога, домовитись про припинення бойових дій буде можливо. Однак наша країна не буде погоджуватись на визнання окупованих територій російськими, це принципова позиція.

На нас тиснути нема сенсу, ми готові. Однак чи готова до таких переговорів на таких умовах Росія? Тому слова, що в такому випадку США посилить нашу підтримку – це позитивна новина,

– наголосив Фесенко.

Він додав, що ще одним позитивним моментом є те, що команда Трампа ніяк не відреагувала та не заперечила дозвіл адміністрації Джо Байдена щодо ударів в глиб Росії. Саме це є інструментом для миру через тиск на країну-агресорку, який може в майбутньому викорстовувати і Трамп.