Другий після президента на переговорах: які переваги має ймовірний спецпосланець Трампа

На посаду спецпредставника з питань переговорів для завершення війни Росії проти України Дональд Трамп може призначити кадрового дипломата Браяна Гука. За час своєї роботи він мав хороше досягнення щодо Ірану, а тепер може допомогти й Україні.

Гук має не лише досвід, а є професійним дипломатом. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що ймовірний спецпосланець буде дуже важливим для розв'язання війни в Україні.

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Переваги ймовірного спецпосланця

За словами політолога, Гук є не лише досвідченим політиком, а й професійним дипломатом. Це є досить перспективно, адже Трамп є бізнесменом, який налаштований розв'язувати війну Росії проти України з позиції сили. Майбутній президент США поділяє таку позицію України, що примусити Росію до миру можна лише за допомогою сили.

Ця людина (Гук – 24 Канал) – дипломат, розуміє дипломатичну мову та канони. Думаю, буде діалог щодо підтримки з боку США української Формули миру. Ми в процесі підготовки до другого Саміту миру, тут роль Гука буде надзвичайно важлива,

– наголосив Буряченко.

Він пояснив, що хоч "першою скрипкою" буде Трамп у цьому процесі, Гук теж буде дотичним, адже він має довіру майбутнього президента, бо працював з ним під час попередньої каденції.

Ба більше, Гук раніше працював разом з колишнім держсекретарем США Майком Помпео, який завжди мав дуже жорстку позицію щодо Росії.

Зауважте! Трамп досить швидко обрав кандидатів на ключові посади, адже має досвід у політиці та знає, хто і де йому буде потрібен. Політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський зауважив, що Трамп обирає вірних і лояльних кандидатів, щоб уникнути скандалів і забезпечити підтримку своїй політиці.

Ключове досягнення Гука

Ключовим досягненням Гука за час попередньої каденції Трампа, на думку політолога, є політика стримування Ірану щодо виготовлення ядерної зброї. Країна цього дуже прагне, збільшила збагачення урану за останній час. Однак все ж завдяки цьому дипломату Іран поки ядерної зброї не має.

Крім того, Іран завжди, при постачанні військової допомоги Росії, говорить про ядерні технології. Однак балістичні ракети від Ірану країною-агресоркою, ймовірно, зараз не використовуються.

З цього можемо зробити висновок, що або ці ракети передали, але Росія їх не використовує, або, все ж таки, виведення цього питання в медійний простір спинило Іран в постачанні цих балістичних ракет,

– зауважив Буряченко.