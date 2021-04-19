У Польщі заявили, що спецслужби Росії все активніше працюють на їхній території

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Протягом тривалого часу в Польщі активно діють російські спецслужби. Варшава робить усе для захисту національної безпеки.

Джерело:

TVP

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач. За його словами, спецслужби Росії вже впродовж багатьох років працюють на території Польщі.

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Присутність спецслужб Росії у Польщі

Ми робимо кроки, аби зменшити цю активність Росії та гарантувати безпеку Польщі,
– зазначив Пшидач.

На його думку, прославляння професіоналізму російських спецслужб є спробою формування іміджу, однак не завжди відповідає реальності.

Пшидач наголосив, що спецслужби діють так, як і сама Росія – "дуже часто не надто витончено".  Він також додав, що Польща очікує рапорту чеського уряду щодо діяльності російських спецслужб на території їхньої країни.

Зверніть увагу! Офіційна Варшава ухвалила рішення вислати з країни 3 російських дипломатів. У МЗС Росії заявили, що у відповідь вишлють з країни 5 польських дипломатів.

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