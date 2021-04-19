У Польщі заявили, що спецслужби Росії все активніше працюють на їхній території

Протягом тривалого часу в Польщі активно діють російські спецслужби. Варшава робить усе для захисту національної безпеки.
Джерело:TVP
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач. За його словами, спецслужби Росії вже впродовж багатьох років працюють на території Польщі.
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Присутність спецслужб Росії у Польщі
Ми робимо кроки, аби зменшити цю активність Росії та гарантувати безпеку Польщі,
– зазначив Пшидач.
На його думку, прославляння професіоналізму російських спецслужб є спробою формування іміджу, однак не завжди відповідає реальності.
Пшидач наголосив, що спецслужби діють так, як і сама Росія – "дуже часто не надто витончено". Він також додав, що Польща очікує рапорту чеського уряду щодо діяльності російських спецслужб на території їхньої країни.Зверніть увагу! Офіційна Варшава ухвалила рішення вислати з країни 3 російських дипломатів. У МЗС Росії заявили, що у відповідь вишлють з країни 5 польських дипломатів.
Вислання російських дипломатів з Чехії: основне
- У Чехії 17 квітня вирішили вислати з країни 18 російських дипломатів. Причина – спецслужби ідентифікували їх як офіцерів кремлівських спецслужб – Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.
- Чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.
- Крім того, глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел наголосив, що причетність Росії до вибухів у комплексі Врбетіце можна класифікувати як державний тероризм.
- Кремль у відповідь пообіцяв видворити 20 чеських дипломатів