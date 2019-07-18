21:42
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, сьогодні
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, сьогодні
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Спідня білизна агітації, або Як кандидату в депутати виграти конкуренцію з шашликом

      196 Читать новость на русском
      Просто купити голос – уже не в тренді
      Просто купити голос – уже не в тренді / Ілюстративне фото (Миколаїв Онлайн)

      На виборах депутатів Верховної Ради 2019 року в Україні – дуже багато "агітаційного трешу". Особливо активно його продукують мажоритарники. Адже їм доводиться витримувати не лише конкуренцію між собою у битвах за округи, а й конкуренцію з літом – а отже, з шашликами.

      Що найбільше запам'яталося з "політичного трешу" парламентської передвиборчої кампанії 2019 року – розповіла 24 каналу Віта Думанська, координаторка руху "Чесно".

      Читайте також: Скільки людей довіряють Зеленському та іншим українським політикам: соцопитування

      Мови про встановлення лавок, брендованих скриньок, дитячих чи спортивних майданчиків – не буде. Це вже давній тренд. На цих виборах і без майданчиків помітні речі, про які варто говорити.

      Продуктовий підкуп

      Найцікавіші приклади продуктового підкупу без "банальної гречки".

      ► Деякі кандидати роздавали курячі стегенця – якщо у виборця в паспорті є реєстрація потрібного округу.
      ► Кандидат, який працює на птахофабриці, роздавав брендовані яйця. 
      ► Роздають цукор – у великих брендованих мішках.

      У Києві трапився унікальний випадок: кандидат привіз живу рибу, випустив у маленьке озерце, і люди копирсалися в ньому руками, намагаючись виловити рибу. І таке буває, 
      – розповіла координаторка руху "Чесно".

      Думанська
      Віта Думанська розповіла про трешову агітацію на парламентських виборах 2019 року

      Концерти й конкуренція з шашликом

      Віта Думанська розповіла, що політики дуже активно конкурують за виборця, бо зараз сезон відпусток. Тож далеко не всі люди готові йти на зустрічі з кандидатами, виділити на це час. Іншими словами, кандидати конкурують не лише між собою, а й за час виборців, який ті мали б проводити з родиною. За їхній відпочинковий час.

      Тому й намагаються кандидати давати виборцям розваги. І саме тому ця кампанія – схожа на шоу. Кандидати створюють заходи, які, грубо кажучи, конкурують з шашликом,
      – зазначила Думанська.

      Наприклад, мовиться про катання на корабликах, де є річки – це популярний і дуже дешевий контакт з виборцем. Або запрошення дітей з батьками та фільми та мультики до кінотеатрів.

      Читайте також: Як партії готуються до виборів: репортаж зі штабів

      І, звісно, концерти. Вони – буквально – на слуху: і "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, і Антон Яценко, який гучно відкрив свій фентезі-парк "Нова Софіївка", і навіть Олександр Грановський, у харківському окрузі якого відбувалися кілька концертів протягом тижня. За словами Думанської, люди там просто благають про тишу.

      Медична агітація

      Часто кандидати особливий напір чинять на людей із так званих соціально незахищених категорій, каже представниця руху "Чесно". Тому популярною є "медична агітація".

      Людям пропонують записатися до лікаря, перевірити зір і навіть отримати окуляри, якщо є проблеми з зором. На Харківщині, наприклад, роздавали аптечки з доволі хорошим набором медикаментів,
      – розповіла Думанська.

      Прихована агітація

      Віта Думанська нагадала, що у суботу, 20 липня – день тиші (агітація заборонена). Але вже зараз кандидати розташовують агітаційні матеріали без вихідних даних партії, але виконаних у її стилістиці. Або, наприклад, містять номер, під яким ця партія буде у бюлетені.

      Цікава інфографіка: Журналісти створили абетку українських виборів

      За таку агітацію нікого не покараєш: вихідних даних нема, хоча й зрозуміло, про кого мовиться. Наприклад, це "Номер 1" ("Опозиційний блок" у бюлетені саме під таким номером) або "Зробимо їх разом" (відомий слоган Зеленського та "Слуги народу"). 

      Є кандидати геть нечесні, які свою зовнішню рекламу роблять у стилі популярної партії, хоча до неї не належать (наприклад, "Слуги народу"). І таких випадків дуже багато.

      Коли відбудуться вибори до Ради? Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня 2019 року. Результати мають оголосити не пізніше двох тижнів після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019 року.

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні
      62309
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Мажоритарні вибори
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
      сьогодні , 21:00 До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
      Анастасія Кушпіт 81
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 17:58 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      62308
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 14:00 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      953
      Дві квартири та будинок під Києвом: що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука
      сьогодні , 20:31 Дві квартири та будинок під Києвом: що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука
      Олена Кандяк 732
      Чем закончатся выборы в Харькове: мажоритарщики "ЗеКоманды" рушат монополию "регионалов"
      сьогодні , 20:21 Чем закончатся выборы в Харькове: мажоритарщики "ЗеКоманды" рушат монополию "регионалов"
      466
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук