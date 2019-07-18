Спідня білизна агітації, або Як кандидату в депутати виграти конкуренцію з шашликом

На виборах депутатів Верховної Ради 2019 року в Україні – дуже багато "агітаційного трешу". Особливо активно його продукують мажоритарники. Адже їм доводиться витримувати не лише конкуренцію між собою у битвах за округи, а й конкуренцію з літом – а отже, з шашликами.

Що найбільше запам'яталося з "політичного трешу" парламентської передвиборчої кампанії 2019 року – розповіла 24 каналу Віта Думанська, координаторка руху "Чесно".

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Мови про встановлення лавок, брендованих скриньок, дитячих чи спортивних майданчиків – не буде. Це вже давній тренд. На цих виборах і без майданчиків помітні речі, про які варто говорити.

Продуктовий підкуп

Найцікавіші приклади продуктового підкупу без "банальної гречки".

► Деякі кандидати роздавали курячі стегенця – якщо у виборця в паспорті є реєстрація потрібного округу.

► Кандидат, який працює на птахофабриці, роздавав брендовані яйця.

► Роздають цукор – у великих брендованих мішках.

У Києві трапився унікальний випадок: кандидат привіз живу рибу, випустив у маленьке озерце, і люди копирсалися в ньому руками, намагаючись виловити рибу. І таке буває,

– розповіла координаторка руху "Чесно".



Віта Думанська розповіла про трешову агітацію на парламентських виборах 2019 року

Концерти й конкуренція з шашликом

Віта Думанська розповіла, що політики дуже активно конкурують за виборця, бо зараз сезон відпусток. Тож далеко не всі люди готові йти на зустрічі з кандидатами, виділити на це час. Іншими словами, кандидати конкурують не лише між собою, а й за час виборців, який ті мали б проводити з родиною. За їхній відпочинковий час.

Тому й намагаються кандидати давати виборцям розваги. І саме тому ця кампанія – схожа на шоу. Кандидати створюють заходи, які, грубо кажучи, конкурують з шашликом,

– зазначила Думанська.

Наприклад, мовиться про катання на корабликах, де є річки – це популярний і дуже дешевий контакт з виборцем. Або запрошення дітей з батьками та фільми та мультики до кінотеатрів.

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І, звісно, концерти. Вони – буквально – на слуху: і "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, і Антон Яценко, який гучно відкрив свій фентезі-парк "Нова Софіївка", і навіть Олександр Грановський, у харківському окрузі якого відбувалися кілька концертів протягом тижня. За словами Думанської, люди там просто благають про тишу.

Медична агітація

Часто кандидати особливий напір чинять на людей із так званих соціально незахищених категорій, каже представниця руху "Чесно". Тому популярною є "медична агітація".

Людям пропонують записатися до лікаря, перевірити зір і навіть отримати окуляри, якщо є проблеми з зором. На Харківщині, наприклад, роздавали аптечки з доволі хорошим набором медикаментів,

– розповіла Думанська.

Прихована агітація

Віта Думанська нагадала, що у суботу, 20 липня – день тиші (агітація заборонена). Але вже зараз кандидати розташовують агітаційні матеріали без вихідних даних партії, але виконаних у її стилістиці. Або, наприклад, містять номер, під яким ця партія буде у бюлетені.

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За таку агітацію нікого не покараєш: вихідних даних нема, хоча й зрозуміло, про кого мовиться. Наприклад, це "Номер 1" ("Опозиційний блок" у бюлетені саме під таким номером) або "Зробимо їх разом" (відомий слоган Зеленського та "Слуги народу").

Є кандидати геть нечесні, які свою зовнішню рекламу роблять у стилі популярної партії, хоча до неї не належать (наприклад, "Слуги народу"). І таких випадків дуже багато.

Коли відбудуться вибори до Ради? Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня 2019 року. Результати мають оголосити не пізніше двох тижнів після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019 року.