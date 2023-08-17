У "Єдіній Росії" з'явився свій Зеленський: росіяни вимагають, щоб він змінив прізвище

Партія Путіна висунула кандидатуру тезки президента України на вибори у Смоленську. У виборчих списках у обласну думу балотується Олександр Зеленський.

Під час зустрічі губернатора на кандидата звернув увагу літній чоловік. Він обурився, бо нібито це ображає учасників війни проти України.

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Зеленський балотується від "Єдіной Росії"

У Смоленській області у списках правлячої партії "Єдіная Росія" з'явився кандидат Олександр Зеленський. Він балотується в обласну думу. На депутата з "обурливим" прізвищем звернув літній росіянин.

Дід заявив, що кандидат має знятися з виборів або ж змінити прізвище. Нібито це ображає учасників війни проти України, яку росіяни назвали "СВО". Він голосно заявив, що "персонажа з прізвищем Зеленський не має бути".

На слова росіянина люди відреагували неоднозначно. Їх повеселив виступ чоловіка і під час його промови вони голосно сміялися. Проте в кінці вони почали аплодувати "справжньому патріоту".

В партії Путіна заявили, що прізвище не є підставою для зняття з виборів. За своїх однофамільців депутат відповідальності не несе.

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