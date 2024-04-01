Наслідки знищення А-50: окупанти опублікували список ліквідованого екіпажу

У ніч 23 лютого над Азовським морем було збито російський літак А-50У. У мережі росіяни поширили перелік членів екіпажу, що загинули.

Нагадаємо, що російський літак був знищений завдяки спільній операції Повітряних сил ЗСУ та Головного управління розвідки. Раніше повідомлялося, що на його борту було 10 окупантів.

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Загиблі члени екіпажу А-50

В російській соцмережі Вконтактє з'явилася інформація про список загиблих на борту літака А-50У. Джерело видання у Силах безпеки та оборони підтвердило правдивість цього списку, але зазначив, що він може бути неповним.

Група із міста Іваново розмістила повідомлення про прощання з екіпажем літака за номером 42, який був збитий 23 лютого над територією Краснодарського краю.

Список загиблих:

Боровиков Валерій, майор, командир;

Чанцев Михайло, майор, помічник командира;

Провалов Олександр, капітан, штурман;

Васильєв Сергій, капітан, бортовий інженер;

Хрульов Дмитро, прапорщик, старший повітряний радист;

Федосов Сергій, майор, начальник розрахунку – старший зміни;

Рулюк Олександр, майор, штурман наведення – оператор;

Тельманов Валерій, лейтенант, штурман наведення – оператор;

Бєлов Олексій, капітан, старший бортовий інженер – оператор;

Солдаткін Єгор, майор; бортовий інженер – оператор.

Ліквідовані члени екіпажу А-50 / фото з Вконтактє

Знищення А-50 над Азовським морем 23 лютого: що відомо