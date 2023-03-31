Просто грабують Росію, – аналітик розповів, що іранці отримують за "Шахіди"

Аналітики ISW пишуть, що Іран, ймовірно, налагодив регулярні поставки "Шахідів" до Росії. Безумовно, держава-агресорка щось пообіцяла натомість.

Довкола цього точилося чимало здогадок, але тепер усе стало зрозуміло. Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

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1 дрон – 1 мільйон

Представництво Ірану при ООН заявило, що угода по Су-35 фіналізована. Ба більше, іранці розраховують отримати літаки до кінця березня. Очевидно, також йдеться про програмне забезпечення для кібервійн, послуги у розвідувальній інформації тощо.

Не варто забувати, відзначає аналітик, що за кожен дрон вартістю 20 тисяч доларів взяли готівкою з росіян по 1 мільйону доларів. Крім того, Су-35 вони отримали зі знижкою 50%.

"Іранці грабують росіян, користуючись їхнім важким становищем. Технології, зброю і гроші – ось що вони отримують за "Шахіди", – підсумував Данилов.

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