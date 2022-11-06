Чи зменшить Іран співпрацю з Росією після зізнання про постачання дронів: думка експерта

6 листопада 2022 , 11:42
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5 листопада уряд Ірану таки визнав, що постачав Росії дрони, але робив це буцімто ще до повномасштабної війни. Та попри тиск міжнародної спільноти, Тегеран навряд відмовиться від співпраці з Москвою.

Про це свідчать і брехливі заяви офіційних осіб Ірану, які впродовж місяця говорили, що Іран не постачав Росії озброєння, а тепер вже змінили наративи. Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чи припинить Іран співпрацю з Росією

Він відзначив, що Тегеран не відмовиться від військової співпраці з Москвою та продовжуватиме надавати нову номенклатуру озброєння. Ймовірно, за свою допомогу Іран отримує щось набагато більше, аніж просто гроші. Найімовірніше, технології від країни-агресорки.

Сьогодні вони (іранці – 24 канал) можуть використовувати технології, які дає їм Росія, тому вони пов'язані фактично вже до самого кінця,
– розповів Коваленко.

Як довго мовчатимуть країни, які ворогують з Іраном

На думку Коваленка Ізраїль та Саудівська Аравія мовчатимуть доки по якомусь з їхніх міст не почнуть прилітати БпЛА Shahed-136 та Shahed-131 зі встановленою російською системою навігації ГЛОНАСС. Адже завдяки блокам ГЛОНАСС іранські дрони-камікадзе збільшили відстань ефективного використання та точність.

А після цього такий "латентний нейтралітет" вже не матиме місця в зовнішній політиці цих країн,
– припустив військово-політичний оглядач.

Крім того, він додав, що Ізраїль вже крок за кроком починає приймати бік України.

Коваленко припустив, чи зменшить Іран співпрацю з Росією: дивіться відео

Іран постачає Росії озброєння: що відомо

  • Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ під час свого візиту до США показав докази, що Росія атакує Україну безпілотниками, які виготовлені саме в Ірані.
  • А 5 листопада Тегеран визнав, що постачав Кремлю озброєння. Президент Зеленський відреагував на заяву іранського уряду. За його словами, навіть у зізнанні іранці збрехали, запевняючи, що надали нібито небагато дронів і взагалі це було до початку повномасштабного вторгнення.
  • У жовтні стало відомо, що Росія підписала нову угоду з Іраном. Про це повідомили високопоставлені іранські чиновники та дипломати. Відтак, окупанти отримуватимуть більше високоточної зброї.
  • Розвідка США вважає, що натомість Тегеран попросив Москву допомогти з придбанням додаткових ядерних матеріалів і виготовленням ядерного палива.

Автор: Оксана Харьковська