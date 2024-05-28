Сі не дасть Путіну все, що той хоче: чого прагне Китай нині

Владімір Путін не перестає докладати зусиль для зміцнення економічних відносин з Китаєм. Однак Сі Цзіньпін просто використовує Росію для отримання дешевої нафти та сировини.

Таку 24 Каналу висловив найбільший іноземний інвестор Росії до 2005 року Вільям Браудер, зауваживши, що Китай не буде постачати Росії зброю та напряму підтримувати її у війні проти України. Тимчасом економічна співпраця Китаю з США та Європою погіршується, що б'є по китайській економіці.

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Китай та Росія

Китай, за словами Браудера, розглядає співпрацю з Росією, як можливість отримати дешеву нафту, можливо, ще кілька дешевих сировинних матеріалів. Для Китаю Росія – це можливість продавати китайську продукцію, адже раніше росіяни купували західну. Китай не буде відкрито постачати до Росії зброю, оскільки тоді йому будуть загрожувати ще більші санкції, що не потрібно Пекіну.

Вони (Путін та Сі – 24 Канал) почали з того, що сказали, що це "дружба, яка не має кордонів". Однак у рамках цієї "дружби" кордони є. Це трохи допомагає Китаю та Росії, але не змінює правил гри,

– підкреслив найбільший іноземний інвестор Росії до 2005 року.

Економічна співпраця Китаю зі світом

За словами Браудера, зараз багато країн залежать від Китаю в питанні дешевих товарів, ця країна є експортером великої кількості продукції. Водночас Китай агресивно використовує свої економічні важелі впливу. Через це багато компаній намагаються стати менш залежними від нього. Одним із головних наслідків є те, що економічне зростання Китаю сповільнилось.

Я не думаю, що Захід зможе повністю відвернутись від Китаю, але з часом ми побачимо серйозне і свідоме відокремлення, коли країни або компанії намагатимуться стати менш залежними від Китаю, що для нього є не добре. Однак він сам поставив себе у таке становище,

– зауважив найбільший іноземний інвестор Росії до 2005 року.

Співпраця Китаю з Росією: коротко