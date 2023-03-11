Китай вирішив "вхопити" щось від програшу Росії: у чому зацікавлений Пекін

Китай займає дуже неоднозначну позицію щодо вторгнення Росії в Україну. Лідер КНР Сі Цзіньпін ніяк не намагався запобігти цій війні, бо Пекіну дуже вигідна поразка Росії.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Китай намагається отримати щось після програшу Росії. Країна-агресорка повністю залежить від Пекіну.

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"Китай вирішив "вхопити" щось від програшу. Росія дуже залежить від КНР. Або програти, або вступити у ці відносини, які можуть припускати спочатку економічну експансію на Далекому Сході, Східного Сибіру, Забайкаллі. А згодом – повне економічне та політичне підпорядкування", – вважає він.

Китаю не вигідна зміна влади в Росії

Фейгін зазначив, що Сі Цзіньпіну вкрай вигідно, щоб Путін був слабким, але залишався при владі. Правозахисник підкреслив, що навіть якщо президентом стане не хтось з опозиції, а з оточення диктатора, то так само буде більш орієнтований на Захід.

Навіть якщо прийде хтось новий, не через демократичну революцію, а з оточення Путіна, то буде зорієнтований на Захід та зняття санкцій. Пекіну вигідно, щоб Росія була слабкою та залежною від Китаю. Путін дуже влаштовує Сі Цзіньпіна,

– переконаний він.

Марк Фейгін стверджує, що у будь-якому випадку Китай буде хотіти програшу Росії у цій війні. Навіть якщо на якийсь час країна-агресорка залишить за собою окуповані території, то війна не закінчиться перемогою Росії.

На думку правозахисника, Китай не буде повноцінно підтримувати Росію ще й і тому, що постраждає економічно.

"Мені важко уявити, що в Пекіні цього не розуміють. Вони все прораховують. Бо втратити 750 мільйон доларів з Європи та стільки ж із США – це буде катастрофа. Не думаю, що Китай наважиться на таку авантюру", – додав Фейгін.

Фейгін про відносини Китаю та Росії: дивіться відео

Неоднозначна позиція Китаю щодо війни в Україні