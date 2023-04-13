Росія для Орбана – гарантія влади: його абсурдні дії є свідомою політикою
Радник президента України Олег Устенко заявив, що Угорщина "заплатила за ніж", яким росіяни вбили військового ЗСУ. Тим самим він засудив енергетичну співпрацю Будапешта з Москвою.
Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський вважає цю заяву різкою, але вона є виправданою. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, ця заява віддзеркалює те, що відчувають українці щодо останніх дій угорців.
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Багатовекторність підтримують угорці
Він зауважив, що угорська влада обрала таку багатовекторну політику.
Обрати багатовекторність в умовах найбільшої війни в Європі з часів Другої світової – це межує з політичним самогубством,
– підкреслив Тужанський.
Проте в середині Угорщини багатовекторність Віктора Орбана має підтримку, адже його рейтинг – 50%.
Досягати такого результату очільнику Угорщини допомагає контроль ЗМІ, який дозволяє просувати конкретні наративи,
– відзначив співрозмовник.
Для угорців, які віддають свої голоси за партію Орбана "Фідес", співпраця Угорщини з Росією в енергетичній сфері, – це дешева комуналка.
"Або ж візит міністра МЗС Білорусі в Будапешт – для них це не легітимізація самопроголошеного режиму Лукашенко. Це – низькі ціни на пальне", – впевнений він.
Головне – зберегти владу
Орбан, використовуючи, контроль ЗМІ, свій вплив, слабкі позиції опозиції, поміщає виборців у "бульбашку", розповідаючи їм свою правду, – відзначив директор Інституту центральноєвропейської стратегії.
Він зауважив, що "мораль" та "репутація" – це не про Віктора Орбана. Він хоче, щоб мораль існувала тільки в ставленні до Угорщини чи до нього особисто.
Всі абсурдні речі, які коїть Орбан і які руйнують репутацію Угорщини, вони добре вписуються у владні рефлекси,
– стверджує співрозмовник.
Для Орбана головне – зберегти свою владу. Не на сезон, а в ідеалі до 2030 року. І він виконує свій план, тому що залишиться при владі до 2026 року.
Для чого Віктору Орбану співпраця з країною-агресоркою: дивіться відео
Глава Угорщини розуміє, якщо відмовиться від співпраці з Росією та Китаєм, то отримає прозорі конкурентні умови всередині країни. Він має на рівних конкурувати з опозицією, не використовувати брудні гроші для скуповування медіа. Він не зможе занижувати комуналку в 5 – 7 разів, що він робив з 2012 року і дуже хоче повторити.
"Для Орбана Росія, її дешевий газ та нафта – гарантії влади, які він дуже боїться втратити. Водночас він має страх, що США та Євросоюз хочуть прибрати його з влади. Однак отримуючи надприбутки, Орбан може роздавати гроші своєму режиму та медіа. І тримати угорців в інформаційному вакуумі", – резюмував Дмитро Тужанський.
Більше про абсурдні дій Угорщини
- Міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто 11 квітня зустрівся в Будапешті з главою МЗС Білорусі Сєргєєм Алєйником. Вони нібито обговорювали "мирні переговори" між Україною та країною-агресоркою – попри те, що Білорусь підтримує Росію у цій війні.
- Невдовзі Сійярто відвідав і Москву. Там він зустрічався з віцепрем'єр-міністром з питань енергетики Росії Новаком та з генеральним директором "Росатому" Ліхачовим. Тож не важко здогадатись, що Сійярто вів перемовини щодо ще більшої енергетичної залежності Угорщини від Росії.
- Нагадаємо, що у лютому міністр МЗС Угорщини відвідав Білорусь, де знову ж таки обговорював свою "мирну позицію" щодо війни Росії проти України.