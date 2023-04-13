Росія для Орбана – гарантія влади: його абсурдні дії є свідомою політикою

Радник президента України Олег Устенко заявив, що Угорщина "заплатила за ніж", яким росіяни вбили військового ЗСУ. Тим самим він засудив енергетичну співпрацю Будапешта з Москвою.

Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський вважає цю заяву різкою, але вона є виправданою. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, ця заява віддзеркалює те, що відчувають українці щодо останніх дій угорців.

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Багатовекторність підтримують угорці

Він зауважив, що угорська влада обрала таку багатовекторну політику.

Обрати багатовекторність в умовах найбільшої війни в Європі з часів Другої світової – це межує з політичним самогубством,

– підкреслив Тужанський.

Проте в середині Угорщини багатовекторність Віктора Орбана має підтримку, адже його рейтинг – 50%.

Досягати такого результату очільнику Угорщини допомагає контроль ЗМІ, який дозволяє просувати конкретні наративи,

– відзначив співрозмовник.

Для угорців, які віддають свої голоси за партію Орбана "Фідес", співпраця Угорщини з Росією в енергетичній сфері, – це дешева комуналка.

"Або ж візит міністра МЗС Білорусі в Будапешт – для них це не легітимізація самопроголошеного режиму Лукашенко. Це – низькі ціни на пальне", – впевнений він.

Головне – зберегти владу

Орбан, використовуючи, контроль ЗМІ, свій вплив, слабкі позиції опозиції, поміщає виборців у "бульбашку", розповідаючи їм свою правду, – відзначив директор Інституту центральноєвропейської стратегії.

Він зауважив, що "мораль" та "репутація" – це не про Віктора Орбана. Він хоче, щоб мораль існувала тільки в ставленні до Угорщини чи до нього особисто.

Всі абсурдні речі, які коїть Орбан і які руйнують репутацію Угорщини, вони добре вписуються у владні рефлекси,

– стверджує співрозмовник.

Для Орбана головне – зберегти свою владу. Не на сезон, а в ідеалі до 2030 року. І він виконує свій план, тому що залишиться при владі до 2026 року.

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Глава Угорщини розуміє, якщо відмовиться від співпраці з Росією та Китаєм, то отримає прозорі конкурентні умови всередині країни. Він має на рівних конкурувати з опозицією, не використовувати брудні гроші для скуповування медіа. Він не зможе занижувати комуналку в 5 – 7 разів, що він робив з 2012 року і дуже хоче повторити.

"Для Орбана Росія, її дешевий газ та нафта – гарантії влади, які він дуже боїться втратити. Водночас він має страх, що США та Євросоюз хочуть прибрати його з влади. Однак отримуючи надприбутки, Орбан може роздавати гроші своєму режиму та медіа. І тримати угорців в інформаційному вакуумі", – резюмував Дмитро Тужанський.

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