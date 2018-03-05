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Співробітницю "Укртрансбезпеки" та її чоловіка затримали на хабарі у Львові

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Співробітницю "Укртрансбезпеки" та її чоловіка затримали на хабарі у Львові
/ фото прес-служби поліції

У Львові під час отримання хабара у сумі тисяча доларів затримали керівницю відділу управління Держслужби України з безпеки на транспорті у Львівській області. Як посередника в отриманні хабарів чиновниця залучила свого чоловіка.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

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Правопорушниця створювала штучний дефіцит бланків дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень. В подальшому за певну винагороду організовувала та допомагала перевізникам з їх видачею,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у посередника додатково вилучили 3,2 тисячі доларів США та 10 тисяч гривень, а також 24 порожніх бланків дозволів, "чорнові" записи із записами номерів бланків та сум коштів, одержаних за їх видачу.

За місцем роботи та проживання фігурантів було також вилучено понад 16 тисяч доларів США, 48 тисяч гривень та 11 тисяч євро.

Досудове розслідування проводиться за статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Теги: Хабар Кримінальні новини Поліція Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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