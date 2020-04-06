18:52
6 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Спіймали на гарячому": стало відомо, хто давав хабарі лікарям за рецепти на "потрібні" ліки

      - Читать новость на русском
      Медикаменти / dniprograd.org

      Ще від початку грудня минулого року наші журналісти стежили за скандальною ситуацією, що склалася на ринку медикаментів.

      Тоді, у прес-службі Нацполіції повідомили про викриття групи фармацевтичних компаній, які упродовж 2018-2019 років давали хабарі лікарям за те, що вони прописували хворим певні ліки. Загальна сума таких "винагород" склала 140 мільйонів гривень. Гроші нібито через фірми-прокладки перераховувались на карткові рахунки медиків.

      У січні цього року, нам із власних джерел вдалося з’ясувати, що у хабарництві підозрюють бізнес-групу РОСТ ГРУП (ROST GROUP). Проте поліція цю інформацію ані спростовувала, ані підтверджувала, посилаючись на таємницю слідства. Нещодавно ж на сайті Єдиного державного судового реєстру, з’явився документ, в якому йшлося про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що саме представники компаній РОСТ ГРУП (ROST GROUP), діючи за попередньою змовою, перераховували неправомірну вигоду особам, які надають публічні послуги, а саме лікарям. Слідчим вдалося з’ясувати, що у 2018 році представники групи компаній перерахували лікарям Києва та інших регіонів 81 мільйон гривень, а у 2019 році – 60 мільйонів.


      Скрін з Ухвали, повну версію можна переглянути за посиланням. 

      Також органами досудового розслідування встановлено що упродовж двох років, представники підприємств бізнес-групи РОСТ ГРУП незаконного підвищували оптово-відпускні ціни на медикаменти та проводили удавані поставки на адреси підконтрольних компаній, які перепродавали їх покупцям та дистриб`юторам зі збільшеною постачальницько-збутовою надбавкою. Йшлося про лікарські засоби Армадин, Тризипин та Ренейро виробництва компанії Мікрохім, що активно співпрацює з російськими компаніями. Ці препарати призначають при неврологічних та кардіологічних захворюваннях.

      В результаті обшуку в офісі компаній РОСТ ГРУП у Києві, були вилучені речові докази, що містять електронні файли та інформацію щодо перерахування на карткові рахунки лікарів грошових коштів, персональних даних лікарів, реквізитів платіжних засобів, дати вчинення незаконних операцій. Причетних медиків вже почали викликати на допити.

      Ми будемо і надалі слідкувати за ситуацією та інформувати українців про нові подробиці.

      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новини України Лікування Апеляційний суд Києва Гроші Ліки Хабар
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      Food and Drinks 91619
      сьогодні , 18:47 Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
      Школа 61710
      сьогодні , 15:02 Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка
      Новини України 7677
      сьогодні , 13:48 В Україні знизилася кількість нових випадків COVID-19
      Новини України 21288
      сьогодні , 15:04 У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Тітова "Мультика"
      Новини України 8526
      сьогодні , 18:30 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
      Новини України 29613
      сьогодні , 14:25 Пожежа в Чорнобильській зоні триває третій день: вогонь намагаються гасити з повітря – відео
      Новини України 11927
      сьогодні , 18:44 Ком у горлі: причини та як позбавитися неприємного симптому
      Лікування 36156
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 18:30 Тил Героя: історія, яка переверне ваші уявлення про життя військових родин
      Євгенія Мазур
      Залиште відгук