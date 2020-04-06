"Спіймали на гарячому": стало відомо, хто давав хабарі лікарям за рецепти на "потрібні" ліки

Ще від початку грудня минулого року наші журналісти стежили за скандальною ситуацією, що склалася на ринку медикаментів.

Тоді, у прес-службі Нацполіції повідомили про викриття групи фармацевтичних компаній, які упродовж 2018-2019 років давали хабарі лікарям за те, що вони прописували хворим певні ліки. Загальна сума таких "винагород" склала 140 мільйонів гривень. Гроші нібито через фірми-прокладки перераховувались на карткові рахунки медиків.

У січні цього року, нам із власних джерел вдалося з’ясувати, що у хабарництві підозрюють бізнес-групу РОСТ ГРУП (ROST GROUP). Проте поліція цю інформацію ані спростовувала, ані підтверджувала, посилаючись на таємницю слідства. Нещодавно ж на сайті Єдиного державного судового реєстру, з’явився документ, в якому йшлося про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що саме представники компаній РОСТ ГРУП (ROST GROUP), діючи за попередньою змовою, перераховували неправомірну вигоду особам, які надають публічні послуги, а саме лікарям. Слідчим вдалося з’ясувати, що у 2018 році представники групи компаній перерахували лікарям Києва та інших регіонів 81 мільйон гривень, а у 2019 році – 60 мільйонів.



Скрін з Ухвали, повну версію можна переглянути за посиланням.

Також органами досудового розслідування встановлено що упродовж двох років, представники підприємств бізнес-групи РОСТ ГРУП незаконного підвищували оптово-відпускні ціни на медикаменти та проводили удавані поставки на адреси підконтрольних компаній, які перепродавали їх покупцям та дистриб`юторам зі збільшеною постачальницько-збутовою надбавкою. Йшлося про лікарські засоби Армадин, Тризипин та Ренейро виробництва компанії Мікрохім, що активно співпрацює з російськими компаніями. Ці препарати призначають при неврологічних та кардіологічних захворюваннях.

В результаті обшуку в офісі компаній РОСТ ГРУП у Києві, були вилучені речові докази, що містять електронні файли та інформацію щодо перерахування на карткові рахунки лікарів грошових коштів, персональних даних лікарів, реквізитів платіжних засобів, дати вчинення незаконних операцій. Причетних медиків вже почали викликати на допити.

Ми будемо і надалі слідкувати за ситуацією та інформувати українців про нові подробиці.