Спочатку буде вогневий контроль: військовий оглядач пояснив перспективи Бахмутського напрямку

Згідно із заявою британської розвідки, з 15 вересня ЗСУ взяли під свій контроль села Кліщіївка та Андріївка. Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т0513.

Ця траса не тільки логістика, а й опорна лінія оборони ворога в напрямку Миколаївка Друга – Одрадівка – Опитне. Про це в ефірі 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Він зазначив, що за цими пунктами розташоване село Зайцеве. Воно не менш важливе, аніж Кліщіївка.

Що дало звільнення Андріївки та Кліщіївки

За словами Коваленка, звільнення Андріївки й Кліщіївки наблизило нас до проведення наступальної операції в напрямку дороги Т0513. Перерізання цієї логістичної артерії спочатку вогневим контролем, а потім вже безпосередньо фізичним контролем – надасть можливість говорити про контроль над півднем.

Навіть не контролюючи південно-східний сектор, але над контролем півдня від Бахмута.

Потім вже будемо просуватися в напрямку Зайцеве. Проте вже фізична присутність на Т0513 дасть можливість здійснювати вогневий вплив, наприклад, на східну логістику,

– пояснив Коваленко.

Треба зауважити, що зараз російські окупанти намагаються відбити Андріївку та Кліщіївку, адже вони дуже добре розуміють, що їх очікує найближчим часом. Вони зараз йдуть постійно в контратаки, які відбиваються. А потім, коли буде знівельований їх наступальний ресурс, розпочнеться вже наш наступ до Т0513.

"Хоча є ще невеличкий нюанс, крім Андріївки та Кліщіївки, ще треба звільнити маленьке таке село, як Курдюмівка. Воно також дуже важливе в загальній концепції наступу на Т0513. Я думаю, що найближчим часом може бути зосереджена увага на Курдюмівці", – додав Олександр Коваленко.

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