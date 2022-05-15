Сподіваємося на коаліцію країн, аби встигнути врятувати чоловіків, – дружини оборонців Маріуполя
Українська влада бореться за захисників Маріуполя на всіх фронтах, зокрема і дипломатичному. Заклики врятувати "Азовсталь" звучать на різних майданчиках. Зарадити ситуації може коаліція країн, які б взяли це питання під свій контроль.
Таку думку озвучили дружини оборонців Маріуполя під час брифінгу для журналістів.
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Жінки наголосили, що деблокада Маріуполя військовим шляхом можлива, але для цього потрібен час.
Час, якого немає, адже кожного дня там гинуть люди. Ми віримо в нашу владу і довіряємо їй. Ми дуже просимо продовжувати концентрувати увагу і всі зусилля для здійснення політично-дипломатичного тиску,
– наголосили дружина українського захисника, який зараз боронить Маріуполь.
Ще одна дружина підкреслила, що азовці багато зробили для України, тож вони не заслуговують на те, щоб бути закатованими у полоні чи вбитими російськими бомбами.
"Ми сподіваємося на коаліцію країн, які зможуть допомогти нашій владі. Бо зараз наша влада робить максимально все, щоб врятувати оборонців Маріуполя", – підкреслила вона.
Яка зараз ситуація на маріупольському "Азовсталі"
- На початку травня вдалося розблокувати евакуацію мирних людей з "Азовсталі" у Маріуполі. У Донецькій ОВА повідомили, що на металургійному комбінаті більше не залишилося цивільних.
- Водночас на заводі в Маріуполі досі перебувають сотні поранених українських воїнів, яких Україна хоче евакуювати.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче вивезти всіх військових з "Азовсталі", включно з тілами вбитих героїв. Глава держави заявляв про важкі перемовини з окупантами.
- Поки Україна працює над евакуацією своїх героїв, російські військові продовжують штурм "Азовсталі". Наші захисники повідомили, що росіяни скидають авіабомби, задіюють важку артилерію і танки.
- 14 травня окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя фосфорні бомби. Андрющенко пояснив, що температура горіння таких снарядів біля 2 – 2,5 тисячі градусів за Цельсієм. Тож горіння внаслідок потрапляння такої бомби зупинити майже неможливо. Це смертоносна важка зброя, яку застосовують російські окупанти наразі проти наших бійців, що в оточенні.
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