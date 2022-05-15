Сподіваємося на коаліцію країн, аби встигнути врятувати чоловіків, – дружини оборонців Маріуполя

Українська влада бореться за захисників Маріуполя на всіх фронтах, зокрема і дипломатичному. Заклики врятувати "Азовсталь" звучать на різних майданчиках. Зарадити ситуації може коаліція країн, які б взяли це питання під свій контроль.

Таку думку озвучили дружини оборонців Маріуполя під час брифінгу для журналістів.

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Жінки наголосили, що деблокада Маріуполя військовим шляхом можлива, але для цього потрібен час.

Час, якого немає, адже кожного дня там гинуть люди. Ми віримо в нашу владу і довіряємо їй. Ми дуже просимо продовжувати концентрувати увагу і всі зусилля для здійснення політично-дипломатичного тиску,

– наголосили дружина українського захисника, який зараз боронить Маріуполь.

Ще одна дружина підкреслила, що азовці багато зробили для України, тож вони не заслуговують на те, щоб бути закатованими у полоні чи вбитими російськими бомбами.

"Ми сподіваємося на коаліцію країн, які зможуть допомогти нашій владі. Бо зараз наша влада робить максимально все, щоб врятувати оборонців Маріуполя", – підкреслила вона.

Яка зараз ситуація на маріупольському "Азовсталі"

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