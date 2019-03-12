Барселона – Ліон: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Барселона - Ліон: прогноз, ставки на матч Ліги чемпіонів 2018/19
Барселона – Ліон: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / twitter.com/fcbarcelona

Французький "Ліон" звів останні 6 матчів у Лізі чемпіонів до нічиєї. Каталонську "Барселону" це мало б насторожити, оскільки за результативної нічиєї до наступного раунду пройдуть саме французи. Букмекери оцінили, в якої з команд більше шансів здобути перемогу в матчі.

Перший матч у Франції завершився з рахунком 0:0, який швидше влаштовує саме "Ліон". Очевидно, що "Барселона" зі стартових хвилин влаштує штурм воріт гостей, щоб якнайшвидше вирішити питання участі у чвертьфіналі.

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Фаворит Спорт

Якщо поставити на нічию, то можна сильно збільшити прибуток. На такий підсумок матчу букмекери дають коефіцієнт 7. На перемогу "синьо-гранатових" – 1,23. Не вірять букмекери у перемогу "Ліона", на успіх якого коефіцієнт 11,75.

Pari Match

Скромніший коефіцієнт на нічию дає Pari Match – 6,70. Натомість на звитягу "Барселони" букмекери дають 1,25. Виїзна перемога "Ліона" – 11,5.

1xbet

"Ліон" досі не знає смаку перемог в матчах з "Барселоною". В Іспанії французи можуть здобути дебютну звитягу, яка стовідсотково стане особливою. На перемогу "Ліона" 1xbet дає коефіцієнт 11,50. На те, що французи зведуть до нічиєї сьомий матч поспіль – 7,20. На перемогу "Барселони" – 1,26.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Ліон" відбудеться у середу, 13 березня. Початок матчу, о 22:00.

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Теги: Ліга чемпіонів Спорт Футбол Новини Спорту ФК Барселона
Джерело: 24 Канал
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