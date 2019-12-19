"Барселона" та "Реал" зіграли внічию на переповненому "Камп Ноу": відео

У середу, 18 грудня, відбувся перенесений матч чемпіонату Іспанії – "ель класіко" між "Барселоною" та "Реалом".

Барселона – Реал 0:0

До цього матчу обидва клуби підійшли маючи рівну кількість очок та ділячи перше й друге місце. Тож переможець міг вийти в лідери чемпіонату, залишивши суперника позаду.

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Першими нагоду відкрити рахунок мали гості. Каземіро пробивав головою, але Піке вибив м'яч вже з лінії власних воріт. Згодом майже те саме у протилежних воріт зробить Рамос, однак він у падінні виб'є м'яч після добивання Мессі.

Згодом команди обміняються гострими моментами. Жорді Альба не зуміє пробити в дотик у площину воріт після закидання у штрафний майданчик. Натомість з гарматним пострілом Вальверде впорається тер Штеген.

У другому таймі моментів буде дещо менше. Можна відзначити удар Бейла, але повз рамку воріт. Згодом валлієць таки зуміє відправити м'яч за лінію воріт "Барселони", але в цій атаці Менді опиниться в офсайді, тож гол не зарахують.

Активним був Ансу Фаті, який вийшов наприкінці матчу. Але і йому не вдалося відзначитися. Тож матч так і закінчився без забитих голів. Вперше з 2002 року.

Відеоогляд матчу Барселона – Реал