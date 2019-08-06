Бельгійський рубіж: шанси "Динамо" в Лізі чемпіонів

Матчами проти бельгійського "Брюгге" київське "Динамо" почне свій черговий похід в груповий етап Ліги чемпіонів, де кияни не грали два попередні сезони. Природно, в команді всі налаштовані перервати цю серію, тим більше, що суперник з тих, кого підопічним Олександра Хацкевича цілком під силу пройти.

Головне, встояти в першій зустрічі, яка відбудеться на виїзді. Там, за оцінками аналітиків Parimatch, у "Динамо" буде 26% на перемогу і 28% на нічию. При цьому шанси на вихід в наступний етап зараз абсолютно рівні.

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Взагалі, якщо порівнювати команди, то вони багато в чому схожі. Портал transfermarkt оцінює склад "Динамо" в 100,50 мільйона євро, а "Брюгге" – в 102,03 мільйона євро. При цьому кияни з багатою єврокубковою історією займають 23 місце в рейтингу УЄФА, а бельгійці йдуть на 37-му рядку.

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Віцечемпіон Бельгії напередодні матчу з "Динамо" пограв мускулами в національній першості. Команда відвантажила "Сент-Трюйдену" шість сухих м'ячів ("Динамо" ж в суботу розбило на виїзді ФК "Львів" 3:0). При цьому всі 90 хвилин у складі "Брюгге" на полі провів українець Едуард Соболь. Його досвід матчів з киянами явно буде корисний бельгійцям.

Втім, свої козирі є й в Олександра Хацкевича. Наприклад, новачок команди Жерсон Родрігес. Гравець збірної Люксембургу відправився з "Динамо" в Бельгію і цілком може дебютувати за команду в єврокубках.

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Варто також пам'ятати про те, що в суботу киян чекає матч з "Шахтарем" в чемпіонаті України. "Гірники" будуть свіжішими, оскільки їх старт в Лізі чемпіонів відбудеться лише у вересні. Динамівцям важливо грамотно розподілити сили, оскільки команді однаково необхідні позитивні результати в обох протистояннях.