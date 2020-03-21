Чемпіонський бій українця Постола вдруге перенесуть

Бій українця Віктора Постола з Хосе Карлосом Раміресом можуть вдруге перенести через коронавірус. Поєдинок за чемпіонські пояси WBC і WBO у першій напівсередній вазі мав відбутися 1 лютого у Китаї. Через коронавірус поєдинок перенесли у США на 9 травня.

Рамірес в інтерв'ю ESPN заявив, що бій проти Постола може бути друге скасований. Та американець все одно розпочне підготовку до поєдинку.

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Нам не хочеться, щоб це сталося вдруге. Я сказав усім моїм близьким, щоб вони залишалися вдома. На цьому тижні я почну підготовку. Не можу дочекатися того моменту, коли влаштую відмінний бій,

– сказав Рамірес.

Він також компліментарно висловився про Постола. Рамірес назвав українця досвідченим боксером, який голодний до перемог.

"Одного разу він вже зробив сенсацію, коли побив Лукаса Маттіссе. Упевнений, він вийде на ринг підготовленим, тому що для нього це можливість прорватися у вищу лігу", – сказав Рамірес.

Щодо перенесення бою проти українця поділився думками і тренер Раміреса Роберт Гарсія.

Ми не хочемо щоб бій переносився двічі поспіль. Всі мої боксери, крім Раміреса, залишаються вдома. Я сказав усім, щоб трималися подалі від спортзалу. Сподіваюся, що бій Хосе все ж відбудеться, тому я не хочу, щоб в залі перебував хтось, кому це не потрібно,

– додав Гарсія.

Що відомо про Хосе Раміреса?Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв.В активі Хосе 17 перемог нокаутом.



Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.

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