Домінування "Слуги народу": які шанси партій на перемогу у виборах

Аналітики Parimatch прогнозують результати майбутніх виборів: очевидна перевага політичної партії "Слуга Народу". Непогані шанси у "Європейської солідарності" та "Голосу" Вакарчука.

Позачергові парламентські вибори 2019 року несуть чимало цікавого всій країні, але особливо — фанатам спорту, бо в виборчих списках є декілька яскравих імен. Зокрема, це Жан Беленюк, якого не варто додатково представляти, — борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів Європи та світу, а також Олімпійських ігор добре відомий і так. Вже давно ходять чутки про його дебют в ММА, які Беленюк не спростовує. Також він часто привертав увагу через свою громадянську позицію. Жан не один раз зазначав, що вважає себе 100% українцем та не буде міняти громадянство. При цьому він відзначав, що в Україні є багато проблем, пов’язаних із розвитком спорту. І ось тепер він іде у політику, щоб вирішити їх особисто. На виборах 21 липня Жан буде присутнім у списках як мажоритарний кандидат, і він — не єдиний спортсмен у передвиборчих перегонах.

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Хто іще балотується до парламенту та яким буде його склад, спрогнозували аналітики Parimatch.

Партії

Лідером на даний момент цілком очікувано є політична партія "Слуга Народу", від якої висувається і Жан Беленюк. Немає жодних сумнівів у тому, що пропрезидентська партія легко здолає п’ятипроцентний бар’єр та займе значущу долю в парламенті країни. Питання лише в тому, яку. Аналітики Parimatch дають 58% на те, що "Слуга Народу" набере понад 46,5% голосів, а на момент другого з засідання ВР депутати партії будуть складати більшість у парламенті.

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Крім того, п’ятипроцентний бар’єр, скоріше за все, пройде "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Фінальні результати політичної партії очікуються на рівні трохи вище 5,5%, і поки що важко сказати, чи буде в складі ВР більш як 30 депутатів від "Європейської солідарності", щоб розбавити сформовану політичною партією "Слуга народу" більшість.

Позиція "Опозиційної платформи", яка, згідно КМІС, соціологічній групі "Рейтинг" та центру "Социс" знаходиться у лідерах прийдешнього голосування, за версією аналітиків Parimatch, не виглядає дуже міцною. 57% вони дають на те, що "ОП" не набере більш як 11,5% голосів. Ба більше, – з 81% вірогідністю партія навіть не здолає п’ятивідсотковий бар’єр, так само як і деякі інші активні учасники передвиборчих перегонів – наприклад, "Українська стратегія" Гройсмана чи "Радикальна партія" Олега Ляшка. Вочевидь, у головному законодавчому органі країни остаточно наступила "хвилина слави" медійних осіб, тому що політична партія Святослава Вакарчука "Голос", за оцінками аналітиків, проходить п’ятипроцентний бар’єр та скоріше за все набере понад 8,5% голосів.

Мажоритарники

Змішана виборча система дає шанс пробитися до парламенту не лише анонімним партійним спискам, але й окремим кандидатам від округів — за мажоритаркою. Серед таких кандидатів є декілька відомих осіб. Так, по 118 округу (Львів) балотується футболіст Артем Федецький, проте шансів попасти до парламенту в нього небагато. Така ж сама ситуація і в актора та коміка Сергія Сивохо, який балотується по 49 округу (Донецька область). А ось на успіх журналіста Олександра Дубінського по 94 округу (Київська область) експерти дають 62%.

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Явка виборців

Явка на вибори в Україні рік від року знижується. Проте 2019 рік має всі шанси поправити цю статистику, як вже сталося з виборами президента країни. Нагадаємо, тоді явка склала 62,09% виборців на території України (у 2014 – 60,29%). За оцінками аналітиків Parimatch, на парламентських виборах 2019 року проголосує понад 57,5% виборців (у 2014 – 52,42%). Можлива навіть явка понад 60%, що востаннє траплялося понад 10 років тому – в далекому 2006 році.

Коли відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.