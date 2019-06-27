Лише 6% партій підуть на дострокові парламентські вибори

Лише 21 з 352 зареєстрованих в Україні політичних сил зголосилися взяти участь у позачергових парламентських виборах, які заплановано на 21 липня. Відтак, можна стверджувати, що 94% українських партій проігнорували вибори в багатомандатному окрузі.

За словами аналітика Комітету виборців України Дениса Рибачка, загалом кількість партій-суб'єктів виборчого процесу складає 65 політичних сил. Тобто, це ті партії, які висунули бодай кілька кандидатів у одномандатних округах, або ж мають представництво в окружних виборчих комісіях.

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Якщо порівнювати з попередніми роками, то у 2014-му участь в парламентських виборах у багатомандатному окрузі брали 29 політичних партій, у виборах 2012 року – 22 політичні партії. Водночас з 2014 року в Україні з’явилося понад 100 політичних сил.

Відповідно до закону "Про політичні партії в Україні", якщо політична партія не висуватиме своїх кандидатів на вибори Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років, то орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду щодо анулювання реєстраційного свідоцтва.

26 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. За даними комісії, на позачергових виборах до українського парламенту в одномандатних виборчих округах балотуватиметься 3171 кандидат. Водночас самовисуванцями йдуть 1735 осіб та ще 1436 імовірних парламентарів є представниками політичних сил.

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Що відомо про парламентські вибори 2019 року? 21 травня Президент України Володимир Зеленський виконав обіцянку, яку дав у своїй інавгураційній промові та підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Відповідно до документу, позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.





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