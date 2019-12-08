Гравець "Шахтаря" заявив, що хоче продовжити кар'єру в іншому клубі

Півзахисник "Шахтаря" Веллінгтон Нем, який виступає на правах оренди за "Флуміненсе", висловив бажання продовжити кар'єру в бразильському клубі.

Веллінгтон Нем розповів, чому йому не вдалося стати футболістом основи "триколірних", а також заявив про бажання залишитися в Бразилії.

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Я приїхав до Бразилії, коли чемпіонат уже був у розпалі, до того ж після відпустки. Мені потрібен був якийсь час, щоб пристосуватися і, я думаю, що це був короткий час. Я добре тренувався, віддавав всього себе роботі, але не грав. Це сумно, але в футболі трапляються такі речі, які ми не можемо змінити.



Чи залишуся я у "Флуміненсе" на постійній основі? Це питання варто поставити моїм агентам. У мене є контракт з "Шахтарем", який діє ще півтора роки. Не знаю, що станеться в майбутньому. Варіанти є, але я залишив їх на розгляд своїм агентам, щоб подивитися, що з цього вийде. Якщо говорити про моє бажання, то я, звичайно ж, хочу залишитися,

– розповів Веллінгтон Нем.

Орендна угода Нема з "Флуміненсе" розрахована до кінця 2019 року. Веллінгтон повернувся до Бразилії минулого літа і за півроку в складі "Флу" провів 17 матчів і забив один м'яч.

У 2013 році Нем перейшов у "Шахтар" саме з "Флуміненсе", але за 6 років так і не зумів заграти в донецькому клубі.