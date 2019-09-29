Хемілтон виграв гран-прі Росії, у Mercedes знову переможний дубль

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Хемілтон виграв гран-прі Росії, у Mercedes знову переможний дубль

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон переміг на гран-прі Росії. Стартувавши другим, він зумів таки випередити Шарля Леклера з Ferrari.

Саме Леклер напередодні здобув поул. Але на старті він програв своєму напарнику Себастьяну Феттелю. Згодом вони обоє вийшли в лідери, коли в гонці було введено рестарт через аварію вже на першому колі між Джовінацці, Ріккардо та Грожаном. Останній був змушений зійти. Ріккардо зійде на 25-у колі.

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Натомість у гонці продовжували лідривувати пілоти Ferrari. Ферстаппен з Red Bull у цей час пробивався з середини пелетону. 

 

На 23-у колі Леклер один з перших з лідерів відправився на піт-стоп. На 27-у колі на піт-стоп поїхав і Феттель. Але вже на наступному колі німець зійшов з гонки – у його боліду виникли проблеми з силовою установкою. Для евакуації авто оголосили режим віртуальної машини безпеки.

Цим і скористалися пілоти Mercedes, поїхавши на піт-стопи. Леклер, який відправився на ще один піт-стоп на 30-у колі, у підсумку так і не зумів пройти Боттаса, який вдало стримував суперника. Хемілтон ж спокійно їхав першим.

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Варто відзначити, що на 29 колі сталася ще одна аварія – Расселл заблокував шини та вилетів з траси. У William вирішили не ризикувати, і зняли з гонки і його напарника – Кубіцу.

У підсумку перемогу в Росії святкував Хемілтон. Це його дев'ята перемога в сезоні. Його напарник фінішував другим, і Mercedes восьмий раз в сезоні відзначилися переможним дублем. Третім же фінішував Леклер. Він і у загальному заліку пілотів піднявся на третє місце.

 

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Теги: Спорт Формула-1 Новини Спорту
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