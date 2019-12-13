Хокеїст лезом ковзана розрізав ногу воротарю: кров не могли зупинити декілька хвилин (відео 18+)
У Канаді під час хокейного матчу стався доволі жахливий інцидент. Хокеїст "Лондона" в боротьбі лезом розрізав ногу воротарю суперників.
Після цього на лід почала литися кров. Голкіпер одразу ж показав, що йому потрібна допомога медиків. Однак навіть лікарі, які вийшли на лід, довго не могли зупинити кровотечу.
До слова: Збірна України з хокею не зуміла дограти матч через травму двох воротарів
Дивіться відео, як хокеїст лезом розрізав ногу голкіперу суперників (обережно, 18+)
Після цього арбітр вирішив не продовжувати матч, який зупинили на початку другого періоду. 17-літнього Такера Тінана госпіталізували. Йому зробили операцію. Поки що його стан стабільний.
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