Хокеїст лезом ковзана розрізав ногу воротарю: кров не могли зупинити декілька хвилин (відео 18+)

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Такер Тінан отримав травму під час матчу / si.com

У Канаді під час хокейного матчу стався доволі жахливий інцидент. Хокеїст "Лондона" в боротьбі лезом розрізав ногу воротарю суперників.

Після цього на лід почала литися кров. Голкіпер одразу ж показав, що йому потрібна допомога медиків. Однак навіть лікарі, які вийшли на лід, довго не могли зупинити кровотечу.

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Дивіться відео, як хокеїст лезом розрізав ногу голкіперу суперників (обережно, 18+)

Після цього арбітр вирішив не продовжувати матч, який зупинили на початку другого періоду. 17-літнього Такера Тінана госпіталізували. Йому зробили операцію. Поки що його стан стабільний.

 

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей Травми Новини Спорту
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