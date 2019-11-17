Хокеїсти "Арізони" і "Калгарі" влаштували масову бійку у матчі НХЛ: відео

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Бійка у матчі Арізона – Калгарі

Хокеїсти "Арізони" і "Калгарі" розв'язали масову бійку в матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

Конфлікт почався з того, що нападник "Флеймз" Джонні Годро і захисник "Койотіс" Джейсон Демерс обмінялися поштовхами, після чого Годро виявився на льоду, а воротар господарів Дарсі Кемпер повалив форварда суперника Метью Ткачука.

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Варто зазначити, що зустріч закінчилася перемогою "Арізони" з рахунком 3:0.

Масова бійка у матчі Арізони і Калгарі: дивіться відео

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей
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