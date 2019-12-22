Хокейний матч між російською та китайською командами закінчився масовими бійками гравців: відео

Матч КХЛ між китайським "Куньлунь" та російським "Торпедо" закінчився перемогою останніх. Однак хокеїсти обох команд набрали аж 138 хвилин штрафу та влаштували декілька бійок під час гри.

Загалом за матч гравці "Куньлуня" отримали 91 хвилину штрафу, а "Торпедо" – 47. Все через те, що у третьому періоді хокеїсти влаштували декілька бійок одразу на майданчику.

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Спочатку відбулася масова бійка, винним у якій був визнаний нападник китайського клубу Брендон Мегі. Загалом він отримав 17 хвилин штрафу (2+5+10). У росіян був оштрафований захисник Михайло Орлов, до кінця гри був вилучений Денис Баранцев.

В останні 5 хвилин бійку також затіяв ще один гравець "Куньлуня" Гарет Хант. Він отримав 35 хвилин штрафу (5+10+20). До кінця гри був вилучений і Люк Локхарт за фол проти захисника Дениса Почівалова, через якого сталася ще одна сутичка.

Відеоогляд матчу Куньлунь – Торпедо з масовими бійками хокеїстів