Маліновський забив казковий гол за "Аталанту": відео

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Руслан Маліновський / GETTY IMAGES

Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився голом у чемпіонаті Італії. У рамках 15 туру Серії А Руслан забив "Вероні".

На 23 хвилині гості зуміли відкрити рахунок завдяки голу Ді Карміне. Але господарі відігралися ближче до завершення тайму. Гол на свій рахунок записав Маліновський.

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Руслан з'явився на полі на 28 хвилині, замінивши Ілічіча. Українець швидко віддячив тренеру за довіру. Руслан забив дебютний гол у Серії А ударом з дальньої дистанції.

Відео голу Маліновського

Для Маліновського це другий гол за "Аталанту" в 17-и матчах. Перший м'яч українець провів у Лізі чемпіонів у ворота "Манчестер Сіті".

Його "Аталанта" зуміла дотиснути "Верону" в другому таймі, здобувши перемогу на останніх хвилинах з рахунком 3:2.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Аталанта Руслан Маліновський
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