Нападник, який забив три голи російському клубу, став гравцем тижня в Лізі Європи

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Клаудіу Кешеру
Клаудіу Кешеру / ФК "Лудогорець"

Нападник "Лудогорця" Клаудіу Кешеру визнаний гравцем тижня в Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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32-річний нападник оформив хет-трик у стартовій грі другого за престижністю клубного турніру Європи проти московського ЦСКА та допоміг, таким чином, здобути розгромну перемогу з рахунком 5:1.

У голосуванні Кешеру випередив вінгера "Арсеналу" Букайо Сака, півзахисника "Роми" Ніколу Дзаньоло і півзахисника "Базеля" Кевіна Бюа.

У нинішньому сезоні Кешер провів 15 матчів за "Лудогорець". На рахунку нападника 10 голів і 2 результативні передачі.

У наступному матчі 22 вересня о 10-му турі чемпіонату Болгарії "Лудогорець" вдома прийматиме "Арду".

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Теги: Спорт Футбол УЄФА Ліга Європи
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