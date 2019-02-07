Непереможний український боксер дізнався ім'я наступного суперника: бій відбудеться в США

Наступним суперником перспективного українського середньоваговика Сергія Богачука (12-0, 12 КО) стане американський боксер Клеотіс Пендарвіс (21-4-2, 9 КО).

Бій Сергія Богачука з Клеотісом Пендарвісом відбудеться 24 березня в Голлівуді, США, повідомляє Boxingnews.

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Богачук в рейтингу найкращих середньоваговиків світу за версією BoxRec займає 81 місце.

Сергій Богачук в останньоу бою відправив у нокаут колумбійця Роналда Монтеса (18-11, 16 КО). Бій завершився на позначці 1 хвилина 50 секунд, Монтес не зміг піднятися після першого нокдауну.

Клеотіс Пендарвіс в липні 2017 року рішенням суддів пройшов невідомого Родольфо Естебана.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що колишній домінуючий чемпіон в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) натякнув на своє повернення в ринг. І зробив це через соцмережі.

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