Росія могла отримати жорсткіше покарання від WADA за допінговий скандал

Росію відсторонили від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу на чотири роки. Однак на цих змагань можуть виступити російські спортсмени, та лише під нейтральним прапором.

Таке рішення прийняла Міжнародна антидопінгова агенція через підробку даних московською лабораторією РУСАДА.

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Та покарання для Росії могло бути більш жорстким. Комітет атлетів WADA вимагав, щоб усім російським спортсменам заборонили виступати на цих турнірах, навіть під нейтральним прапором.

"Я дуже засмучена – я наполягала на повній дискваліфікації. Вважаю, що це найбільший скандал, який був в світовому спорті. Я б запропонувала Росії вибачитися за весь біль, яку вона заподіяла спортсменам і вболівальникам. Ще раз: я незадоволена рішенням, яке було прийнято, але це поки все, що ми можемо», – заявила після цього рішення віцепрезидентка WADA Лінда Хеллеланд.

Варто зазначити, що за Ліндою Хеллеланд свого часу слідкували російські агенти. А також була спроба зламати її комп’ютер.

До слова: Росія подасть апеляцію на дискваліфікацію від WADA