Росія зможе зіграти на чемпіонаті світу з футболу в Катарі під нейтральним прапором

Рішення про відсторонення Росії від всіх великих змагань, прийняте виконкомом WADA, стосується і чемпіонату світу-2022 з футболу. Мундіаль відбудеться у Катарі у листопаді-грудні 2022 року.

Збірна Росії не зможе виступати на чемпіонаті світу під своїм прапором. Відтак, якщо російські футболісти проб'ються на світову першість, то виступатимуть під нейтральним прапором, повідомляє BBC Sport.

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У ФІФА заявили, що взяли рішення WADA до уваги, однак поки не підтвердили, чи торкнуться санкції збірної Росії з футболу.

ФІФА взяла до уваги сьогоднішнє рішення виконавчого комітету WADA. Ми перебуваємо у контакті з WADA й Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій. Рішення щодо можливого поширення санкцій на футбол буде прийнято разом з ними,

– цитує прес-службу ФІФА сайт "Чемпионат".

Глава комісії щодо відповідності WADA Джонатан Тейлор заявив, що збірна Росії в разі виходу до фінальної частини ЧС-2022 не зможе виступати там під назвою і прапором країни.

Чи буде Росія брати участь в чемпіонаті світу з футболу? Спочатку треба подивитися, кваліфікується вона на нього. Якщо вона відбереться, то не зможе виступати там з назвою "Росія" і під прапором своєї країни. А кожен футболіст буде змушений пройти індивідуальну процедуру допуску. Процедуру повинні затвердити в ФІФА,

– резюмував Тейлор.

При цьому заборона не торкнеться Євро-2020, оскільки УЄФА не вважається організатором великих змагань у контексті антидопінгових правил.

Росія є країною-господаркою чемпіонату Європи. Санкт-Петербург прийме три матчі групового етапу та чвертьфінал.

Причина відсторонення Росії

Причиною для відсторонення стало розслідування за даними з бази Московської антидопінгової лабораторії, в якій містяться результати досліджень за 2012-2015 роки.

Незалежні експерти встановили, що в базу вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

У російської сторони є 21 день на апеляцію.

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Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?Росію підозрювали у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначало, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також, за інформацією WADA, Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.