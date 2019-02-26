Розгроми "Карпат" та "Динамо", впевнена перемога "Шахтаря": підсумки 19-го туру УПЛ

Великий футбол повернувся в Україну. Після матчів українських команд у Лізі Європи, черга дійшла і до чемпіонату. І тут не обійшлося без несподіваних результатів, красивих голів, необдуманих рішень арбітрів та ще чимало цікавих речей. Про найважливіші моменти 19-го туру УПЛ – в огляді Спорт24.

Перемога "Маріуполя" при неоднозначному арбітражі

Відкривати тур випало матчу у Маріуполі, де місцева команда приймала "Олімпік". Таке собі дербі Донецької області.

Сама гра, окрім перемоги "Маріуполя", відзначилася ще й неоднозначними рішеннями арбітра Дениса Шурмана. Він зарахував гол Геннадія Пасіча, хоча гравець перебував ближче до лінії воріт в момент удару його партнера. Та й м’яч до гравця "Олімпіка" потрапив від захисника, але це був рикошет. Тож доволі спірне рішення.

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"Зрівняв" рахунок за помилковими рішеннями арбітр у другому таймі, коли призначив друге пенальті у ворота "Олімпіка". М’яч нібито потрапив у руку Матару. Хоча повтори показали, що гравець зіграв корпусом.

Завдяки цій перемозі "Маріуполь" набрав 27 очок. Стільки ж після туру у полтавської "Ворскли" та чернігівської "Десни". Тож команди ділять 5-7 місце. Четверта луганська "Зоря" має 28 балів. В "Олімпіка" ж залишилося 19 балів, і він 10-ий.

Для кого футбол у Маріуполі?

Таким питанням задалися фанати на трибунах стадіону імені Бойка у Маріуполі. У суботу, 23 лютого, о 14:00 у місті було -3 градуси за Цельсієм. Тож на матчі, згідно, офіційний даних, прийшло 1214 глядачів. Обіцяний теплий час не допоміг зібрати більшу підтримку "Маріуполю".

Банер під час матчу у Маріуполі

Цитата туру

Після того, як Геннадій Пасіч відправив м’яч у ворота "Маріуполя", і арбітр ще не прийняв рішення, головний тренер "Олімпіка" В’ячеслав Шевчук дуже голосно доводив рефері, що гол було забито. "Алло! Чистий гол!", – кричав Шевчук.

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Зважаючи, що на прийняття рішення Денис Шурман витратив близько хвилини, то весь цей час наставник "Олімпіка" повторював цю фразу. Настільки голосно, що його чули не лише на стадіоні, але й під час трансляції матчу.

Бразильський "Львів" сенсаційно програє "Чорноморцю"

У зимове трансферне вікно "Львів" оголосив про підписання нових гравців напередодні відновлення чемпіонату. Команду поповнили одразу 10 футболістів. Вісім з них – бразильці. Тож їх загальна чисельність у клубі досягла 16-ти гравців. Якщо інший львівський клуб "Карпати" після "рух на іспанізацію" називали "Лос-Карпатос", то "Львів" вже можна сміливо називати "Сан-Львівіо".

Підсилився зимою і "Чорноморець". Настільки, що команду було не впізнати у матчі проти "Львова". Команда повністю контролювала гру, створювала моменти. І могла вигравати з більшим рахунком. Та все вирішив єдиний гол. При цьому рішення про взяття воріт цілковито було на арбітрові зустрічі Володимирові Новохатньому. І він зарахував гол Віталія Гошкодері.

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Підтримка туру

На цей матч футболісти "Львова" вийшли у футболках на підтримку свого партнера Лукаса Тейлора, який отримав травму на зборах. Яке саме ушкодження у гравця, у клубі не повідомляють. Як і терміни його повернення до гри. Але футболісту зробили операцію.

На футболках гравців "Львова" був напис Estamos juntos – "Ми з тобою".

Гравці "Львова" у футболках на підтримку Лукаса Тейлора (фото: ФК "Львів")

Фанатські вибрики туру

Матч у Львові також відзначився і фанатськими діями. Хоча глядачів на трибунах було лише 700. При цьому участь у них взяли представники трьох клубів – "Львова" та "Чорноморця" відповідно, а також "Карпат". Останні прийшли на матч, щоб висловити своє "невдоволення" тим, що "Львів" грає на стадіоні "Україна", який є домашнім для "зелено-білих". Все через те, що на "Арені Львів" перестеляють газон, тому матчі там поки проводити не можна.

Вони кинули декілька фаєрів на поле під час матчу. Тож гру довелося зупинити. Також з їх сторони лунали різноманітні вигуки в сторону ФК "Львів".

Фанати "Чорноморця" теж відзначилися. Двоє вболівальників одеського клубу теж вирішили зіграти у футбол під час матчу. Але на полі разом з футболістами. Гру знову довелося зупиняти.

Вболівальники "Чорноморця" під час матчу у Львові (фото: Євген Кравс)

Братський дубль за "Десну"

Все найцікавіше у матчі "Арсенал-Київ" проти "Десни" сталося на самому початку матчі та в кінці. На 1-ій та 91-ій хвилинах зустрічі були забиті два голи у ворота канонірів. При цьому зробили це брати Фаворови. Спочатку відзначився Денис, а в кінці з пенальті – Артем.

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Це був матч, в якому "канонір" Гегам Кадимян та два гравці "Десни" Андрій Богданов і Михайло Сергійчук зіграли за шості клуби в УПЛ. Кадимян до цього захищав кольори "Говерли", "Олімпіка", "Карпат", "Зорі" та "Ворскли". Богданов раніше виступав за "Арсенал", "Динамо", "Металіст", "Волинь" та "Олімпік". Михайло Сергійчук раніше одягав футболки "Карпат", "Говерли", "Олімпіка", "Вересу" та "Ворскли".

"Зелено-біле" дербі за "Карпатами"

Доволі неочікуваний результат показала й інша львівська команда – "Карпати". "Леви" на виїзді обіграли "Ворсклу". При цьому розгромили їх. А Мар’ян Швед оформив хет-трик.

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Хоча перебіг подій на полі у першому таймі не давав підстав думати про перемогу саме "Карпат". Команди грали в рівний футбол. Інколи їм доводилося боротися не так з суперниками, як зі станом газону. Та львів’янам вдалося відзначитися першими – гол забив Франціско ді Франко.

А вже у другому таймі був бенефіс Шведа. Початок йому поклав арбітр матчу Костянтин Труханов, який призначив неоднозначне пенальті у ворота "Ворскли". Після цього полтавці "поплили", і Швед показав свою майстерність. Чим порадував фанатів "Селтіка". І вийшов на друге місце у гонці бомбардирів УПЛ. В його активі 11 голів. І перший хет-трик в УПЛ.

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Герой туру

Саме Мар’ян Швед стає героєм туру. Він двічі показав себе майстерним нападником, який може закінчувати гольові атаки з легкістю.

Неочікуваний розгром від "Динамо"

Київське "Динамо" розпочало 2019 рік доволі вдало. Команді вдалося пройти грецький "Олімпіакос" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Тепер на них чекає англійський "Челсі". Поки ж команда розгромила "Зорю".

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"Динамо" у цьому матчі діяло як злагоджений механізм. При цьому що іспанський нападник Фран Соль часто випадав з гри. Але свій гол він таки забив. А до цього дублями відзначилися Микола Шапаренко та Беньямін Вербіч.

"Шахтар" кидає всі сили на чемпіонат

Натомість "Шахтар" після вильоту з Ліги Європи може всі сили віддати УПЛ. Команда поки має 7-очковий відрив від "Динамо". Тож до кінця чемпіонату буде намагатися його зберегти. І розпочали це "гірники" у центральному матчі 19-го туру УПЛ – у грі проти третьої "Олександрії".

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Попри статус матчу, боротьби не вийшло. Гравці "Шахтаря" у першому таймі цілковито контролювали гру та забили два голи. Друге взяття воріт на рахунку Мораєса. Це 15-ий гол бразильського нападника у чемпіонаті. І він лідирує у гонці бомбардирів.

Гості "прокинулися" лише у другому таймі. Та хоча б скоротити відставання не могли. Натомість мало не пропустили третій гол. Але Марлос не переграв Юрія Паньківа з пенальті.

До слова, це був ювілейний матч для воротаря "Шахтаря" Андрія П’ятова та півзахисника "гірників" Тараса Степаненка – 300-ий та 250-ий відповідно. При цьому голкіпер донецької команди зіграв 150-ий "сухий" матч.

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Результати матчів

Маріуполь – Олімпік 2:1

Голи: Піхальонок, 45+4 (пен.), Борячук, 48 (пен.) – Пасіч, 28

Львів – Чорноморець 0:1

Голи: Гошкодеря, 32

Арсенал – Десна 0:2

Голи: Денис Фаворов, 1, Олександр Фаворов, 90+1 (пен)

Ворскла – Карпати 0:4

Голи: Ді Франко, 25, Швед, 51 (пен), 55, 90+1

Нереалізований пенальті: Карека, 84 (Ворскла)

Динамо – Зоря 5:0

Голи: Шапаренко, 34, 45, Вербіч, 38, 53, Соль, 73

Шахтар – Олександрія 2:0

Голи: Марлос, 14, Мораєс, 35

Нереалізований пенальті: Марлос, 78