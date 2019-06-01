Салах забив другий найшвидший гол у фіналі Ліги чемпіонів: відео

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Мохамед Салах забив у фіналі Ліги чемпіонів
Мохамед Салах забив у фіналі Ліги чемпіонів / twitter.com/LFC

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 "Тоттенхем" – "Ліверпуль" розпочався невдало для "шпор".

Вже на 1-й хвилині поєдинку головний арбітр матчу Дамір Скоміна призначив пенальті у ворота "Тоттенхема" за гру рукою Сіссоко після прострілу Мане.

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Тоттенхем – Ліверпуль: відео голу Мохамеда Салаха

Цікаво, що м'яч Салаха став другим в списку найбільш ранніх голів у фіналі Ліги чемпіонів. Швидше забивав тільки екс-капітан "Мілана" Паоло Мальдіні в матчі з "Ліверпулем"» у 2005 році – на 51-й секунді.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Тоттенхем – Ліверпуль Тоттенхем ФК Ліверпуль
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