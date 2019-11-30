Ефектне промо до вирішального матчу "Шахтаря" у Лізі чемпіонів – відео
11 грудня "Шахтар" в заключному, шостому турі Ліги чемпіонів прийме "Аталанту" на ОСК "Металіст".
Прес-служба "гірників" на своєму офіційному YouTube-каналі опублікувала яскравий анонс майбутнього матчу.
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Шахтар – Аталанта: дивіться промо-ролик
Зазначимо, що цей матч вирішить, хто з учасників групи C разом з "Манчестер Сіті" вийде до плей-офф Ліги чемпіонів. "Шахтар" має найкращі шанси – "гірники" мають 6 очок в активі та посідають другу сходинку. "Динамо" Загреб має 5 пунктів та розташувалось на третьому місці, а закриває квартет "Аталанта" з 4 заліковими балами.
Нагадаємо, що матч "Шахтар" – "Аталанта" відбудеться 11 грудня, початок гри о 20:00.
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