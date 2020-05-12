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Справжній звір: Майк Тайсон агресивно боксує на тренуваннях – відео

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Майк Тайсон
Майк Тайсон / GETTY IMAGES

Колишній американський боксер Майк Тайсон серйозно взявся за повернення у ринг. 53-річний Тайсон продовжує тренуватися і зовсім не розгубив свій стиль.

У мережі з'явилися нові відео з тренувань Тайсона. Майк у притаманному йому стилі агресивно атакує, викидаючи багато важких ударів, повідомляє 24 канал.

До речі Реванш тисячоліття: легенди боксу Тайсон і Холіфілд повертаються на ринг – відео

Майк продовжує працювати на "лапах". Також Тайсон продемонстрував хороші фізичні кондиції.

Відео тренування Тайсона

Що відомо про повернення Тайсона? Легендарний чемпіон світу в суперважкій вазі заявив, що тренується, щоб повернутися у ринг. Боксер планує провести виставковий поєдинок. Суперником Майка може стати Евандер Холіфілд, якому Тайсон двічі програв.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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