Справжній звір: Майк Тайсон агресивно боксує на тренуваннях – відео

Колишній американський боксер Майк Тайсон серйозно взявся за повернення у ринг. 53-річний Тайсон продовжує тренуватися і зовсім не розгубив свій стиль.

У мережі з'явилися нові відео з тренувань Тайсона. Майк у притаманному йому стилі агресивно атакує, викидаючи багато важких ударів, повідомляє 24 канал.

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Майк продовжує працювати на "лапах". Також Тайсон продемонстрував хороші фізичні кондиції.

Відео тренування Тайсона

Mike Tyson has been training HARD ahead of a potential comeback pic.twitter.com/fzcGSEbsgt — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) May 11, 2020

Що відомо про повернення Тайсона? Легендарний чемпіон світу в суперважкій вазі заявив, що тренується, щоб повернутися у ринг. Боксер планує провести виставковий поєдинок. Суперником Майка може стати Евандер Холіфілд, якому Тайсон двічі програв.

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